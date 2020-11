Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A terrortámadásnak már négy civil áldozata van a kedd reggeli hírek szerint.","shortLead":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt...","id":"20201103_becs_terror_merenylet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee87b634-ee2f-4148-beaf-e4c4c1497526","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 03. 07:10","title":"Ezt tudni eddig a bécsi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a9cb7c-02aa-4932-b475-81a8f5d114f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyáron értesültek arról, hogy Ausztriából érkező gyanús személyek lőszert akarnak vásárolni náluk, de az üzletet végül nem bonyolították le.","shortLead":"Nyáron értesültek arról, hogy Ausztriából érkező gyanús személyek lőszert akarnak vásárolni náluk, de az üzletet végül...","id":"20201104_becs_terrortamadas_szlovakia_fegyvervasarlas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a9cb7c-02aa-4932-b475-81a8f5d114f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377ecbfe-8b58-4bf7-8415-d5738c1fbad6","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terrortamadas_szlovakia_fegyvervasarlas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 04. 11:29","title":"A szlovák rendőrség szerint nem ott vásárolt lőszert a bécsi támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d54f26-b93c-4781-ae03-dc96afc068a5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A fideszesek a múlt héten megszavazták ugyan, hogy egy ellenzéki javaslat alapján majd valamikor napirendre tűzik az Európai Unió Bírósága által elmarasztalt civiltörvény visszavonását, de azt már elutasították a hétfői ülésen, hogy ezt gyorsan tegyék meg.","shortLead":"A fideszesek a múlt héten megszavazták ugyan, hogy egy ellenzéki javaslat alapján majd valamikor napirendre tűzik...","id":"20201102_civil_torveny_parlament_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d54f26-b93c-4781-ae03-dc96afc068a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf44e5e8-2c47-4e95-8c8a-2addd612ca23","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_civil_torveny_parlament_fidesz","timestamp":"2020. november. 02. 16:11","title":"Nem kapkodja el a Fidesz a civiltörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","shortLead":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","id":"20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868008e-6092-49a1-8722-0ea83343f0ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","timestamp":"2020. november. 02. 18:18","title":"Merkel: A kórházak már közelítenek az akut vészhelyzet felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási programja már a második körnél tart.","shortLead":"Miközben a magyar egészségiparnak támogatás helyett inkább megrendelésekre lenne szüksége, a kormányzat támogatási...","id":"20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d230306-a593-44d8-acf6-c44a5f1127e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_egeszsegipari_tamogatas_30_milliard","timestamp":"2020. november. 04. 08:15","title":"Már 30 milliárdot odaítéltek a kormány egészségipari támogatási programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","shortLead":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","id":"20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b30e208-b445-43a1-9f9b-4188b9a215ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","timestamp":"2020. november. 03. 09:07","title":"Hogyan drágulhat ennyire a kötelező, amikor a járvány miatt kevesebben autóznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]