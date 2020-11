Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezekkel a számokkal lehetett a héten nyerni.","shortLead":"Ezekkel a számokkal lehetett a héten nyerni.","id":"20201031_Valoszerutlen_szamsort_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56992268-4dc5-4502-bdce-d7f3eaa69cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Valoszerutlen_szamsort_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2020. október. 31. 19:59","title":"Valószerűtlen számsort húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\" jellemző: nyolc nő, öt maori, illetve három olyan politikus is helyet foglal benne, akik vállaltan az LMBTQ-közösség tagjai.","shortLead":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\"...","id":"20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd6bf5-045f-46d5-88df-53db2acfae37","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Őslakosok és az LMBTQ-közösségből is kerültek be politikusok Jacinda Ardern új kormányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hárman továbbra is őrizetben vannak.","shortLead":"Hárman továbbra is őrizetben vannak.","id":"20201101_Nizzai_merenylet_harom_gyanusitottat_elengedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d425231-fc8f-4897-b71a-635619ac4191","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Nizzai_merenylet_harom_gyanusitottat_elengedtek","timestamp":"2020. november. 01. 21:25","title":"Nizzai merénylet: három gyanúsítottat elengedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység fantomja című tévésorozatból is ismerhettek a nézők.","shortLead":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység...","id":"20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ee2ee-6710-422e-85f0-267b8c75b82f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","timestamp":"2020. november. 02. 09:41","title":"Lelőtték A gyerekek jól vannak színészét, Eddie Hassellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","shortLead":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","id":"20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883a6b-c563-4400-84f3-d2c4f135d336","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","timestamp":"2020. november. 01. 13:35","title":"ITM: Felelőtlen volt a Strabag, ezért mennek tönkre az M0-s Duna-híd sarui","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","shortLead":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","id":"20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de4b4fc-c84c-48ea-b778-b87d27576696","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 09:53","title":"Ezt a két embert keresik a pécsi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]