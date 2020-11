Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70901e0b-23d1-41ae-9bb0-3256f26ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu János szerint az osztrákok mintaszerűen jártak el a bécsi merénylet utáni órákban.","shortLead":"Hajdu János szerint az osztrákok mintaszerűen jártak el a bécsi merénylet utáni órákban.","id":"20201105_hajdu_janos_tek_becsi_merenylet_magyarorszag_nincs_veszelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70901e0b-23d1-41ae-9bb0-3256f26ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f589951-98bf-4242-824e-b4233862ab36","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_hajdu_janos_tek_becsi_merenylet_magyarorszag_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. november. 05. 07:46","title":"A bécsi merénylet után sem félti Magyarországot a TEK főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.","shortLead":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót...","id":"20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08138557-7153-4bbf-8227-c6130d2c24e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","timestamp":"2020. november. 04. 10:51","title":"Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","shortLead":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","id":"20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5198f85c-c6d3-43f0-9bfa-cb64378c6859","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","timestamp":"2020. november. 04. 11:16","title":"Dögös a Brabus elektromos Smartja, de 21 millióért is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a9cb7c-02aa-4932-b475-81a8f5d114f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyáron értesültek arról, hogy Ausztriából érkező gyanús személyek lőszert akarnak vásárolni náluk, de az üzletet végül nem bonyolították le.","shortLead":"Nyáron értesültek arról, hogy Ausztriából érkező gyanús személyek lőszert akarnak vásárolni náluk, de az üzletet végül...","id":"20201104_becs_terrortamadas_szlovakia_fegyvervasarlas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a9cb7c-02aa-4932-b475-81a8f5d114f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377ecbfe-8b58-4bf7-8415-d5738c1fbad6","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terrortamadas_szlovakia_fegyvervasarlas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 04. 11:29","title":"A szlovák rendőrség szerint nem ott vásárolt lőszert a bécsi támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden településen és intézményben ott van, legfeljebb még nem mutatták ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden...","id":"20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d178c6a-2d60-49f8-b32d-b447a0d8e0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 04. 13:12","title":"Müller Cecília: Egy hét alatt 770 gyerek fertőződött meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f39d22-ff23-42ac-8791-2be47076950e","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Micsoda bátor kijárási korlátozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","shortLead":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","id":"20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5350af1-da22-48fa-81a2-f1b18700c6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","timestamp":"2020. november. 04. 11:13","title":"Az éjjel-nappali közért éjjel is nyitva lehet, de nem közelítheti meg bárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó rendelkezett valamiről még az életében? A bankszámla automatikusan az örököst illeti, vagy sem? Ilyen és ehhez hasonló közkeletű tévedéseket, illetve kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában. ","shortLead":"Örökölhetek adósságot? Mi lesz a sorsa a páncélszekrényben rejtegetett műkincsnek? Számít egyáltalán, hogy az örökhagyó...","id":"mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d910a4a-0c48-4718-87fd-cdfe568de8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c22a1-7af1-4e3a-af24-80f302f530cb","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201029_Biztos_mindent_tudunk_a_hagyatekrol_Most_tesztelheti","timestamp":"2020. november. 06. 07:30","title":"Biztos mindent tud a hagyatékról? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]