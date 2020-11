Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a diákok éppen sorban állnak, hogy véleményezzék az egyetemi névváltást, már döntöttek is a hátuk mögött a dékánok: a Szent-Györgyi Albert Egyeteme elnevezést állandó jelzőként kapja az intézmény, miközben marad Szegedi Tudományegyetem név.","shortLead":"Miközben a diákok éppen sorban állnak, hogy véleményezzék az egyetemi névváltást, már döntöttek is a hátuk mögött...","id":"20201109_Atvagta_az_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_hallgatokat_Mikozben_folyik_a_szavazas_az_atnevezesrol_mar_dontottek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454fd33d-94dc-4fc5-9a46-15f3b62fb7cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Atvagta_az_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_hallgatokat_Mikozben_folyik_a_szavazas_az_atnevezesrol_mar_dontottek_is","timestamp":"2020. november. 09. 15:50","title":"Nem átneveznék, csak állandó jelzőt kapna a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","shortLead":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","id":"20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c0440-3558-4199-b516-94c400e24bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 13:35","title":"Gyurcsány: Orbán elaludt, most pedig kapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve a szolgáltatók reakcióival.] [Frissítve...","id":"20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdbe6bc-9b7c-43f6-8ecc-740a50542d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","timestamp":"2020. november. 09. 15:49","title":"A hiba nem az ön mobiljában van: országszerte szakadoznak a telefonhívások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","shortLead":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","id":"20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0351e197-3260-40dd-a0e6-2ec5d14e0ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 07. 20:07","title":"A vakcina a megoldás – üzente Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bf5d60-f479-4154-9c89-c66250734bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hol máshol, mint a Twitteren jelentette meg.  ","id":"20201107_Ezzel_a_videoval_koszont_be_az_uj_amerikai_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07bf5d60-f479-4154-9c89-c66250734bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8849be-ea86-40dd-80bf-e47ef8a98489","keywords":null,"link":"/elet/20201107_Ezzel_a_videoval_koszont_be_az_uj_amerikai_elnok","timestamp":"2020. november. 07. 18:07","title":"Ezzel a videóval köszönt be az új amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású.  ","id":"20201107_Kamala_Harris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f13ba0-757d-4eee-97f2-387f2057afb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 07. 18:58","title":"Joe Biden mellett Kamala Harris is főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc4e86-a283-4c58-a6d2-30952567c876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel egyórás demonstráción énekkel, versekkel álltak ki az egyetemfoglalók mellett.","shortLead":"Közel egyórás demonstráción énekkel, versekkel álltak ki az egyetemfoglalók mellett.","id":"20201107_SZFE_tuntetes_Kossuth_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc4e86-a283-4c58-a6d2-30952567c876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a471a580-a808-4e7b-84e1-83c39a27b239","keywords":null,"link":"/kultura/20201107_SZFE_tuntetes_Kossuth_teren","timestamp":"2020. november. 07. 18:32","title":"A Kossuth téren tüntettek az SZFE szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]