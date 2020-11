Néhány kivételtől eltekintve tilos az utcán lenni este 8 és hajnali 5 között. Hogyan igazolhatom, hogy dolgom volt?

Attól függ, hogy mi dolga volt. Legálisan lehetnek kint azok, akik kutyát sétáltatnak (de csak a lakóhely 500 méteres körzetén belül), vagy munka miatt kell kimozdulniuk, ide értve az oda- és hazautat. Utóbbit igazolni kell egy hivatalos dokumentummal (amit innen is letölthet), amelyben a munkaadó kijelenti, hogy szükség volt a kijárási tilalom megszegésére. El lehet menni gyógyszertárba is (azoknak nem kell bezárniuk este 7-kor), kérdés, hogy ennek indokoltságát hogyan ellenőrzi a rendőr. A hivatásos sportolók is mentességet kaptak, ha edzésre vagy meccsre kell menniük.

De mi történik akkor, ha 19.55-re megérkezem a ház elé, de 45 percig keresek parkolóhelyet, és csak két háztömbbel arrébb tudtam megállni?

A kedd éjjel kihirdetett rendelet erre nem ad iránymutatást, erről megkérdeztük a rendőrséget. Az is kérdés, mi történik azzal, aki olyan albérletbe megy haza este 8 után, ahová nincs bejelentve. Erre is kértünk rendőrségi iránymutatást. A fő szabály az, mindenki érjen haza 8-ig, és akkor nincs gond.

És ha idős, beteg hozzátartozómat ápolom késő estig, s csak utána indulok haza?

Ez elég nyomós érvnek tűnik, a tavaszi kijárási korlátozások alatt erre hivatkozva lehetett közlekedni. Ezt most nem részletezi a rendelet, erről is a rendőrségtől kértünk iránymutatást, de életszerűtlen, hogy minden sarkon álljon egy rendőr, szóval akár gond nélkül is haza lehet jutni.

Az sem világos, hol kell maszkot húznom az utcán.

A döntés a polgármesterek kezében van, Budapesten elég nagy az összevisszaság. A XIII. kerületi polgármester például elrendelte, hogy a parkok kivételével mindenhol kell maszkot hordani, azonban az V. kerületnél nem találtunk ilyen előírást. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a Szent István körút egyik oldalán kötelező a maszk, a másikon pedig nem. (A kerületi szabályokról további részleteket itt talál.) A Főváros kevés területről dönthet, de tudomásunk szerint a Margit-sziget egyes részein előírhatják a maszkviselést.

Honnan tudja a rendőr, hogy melyik kerületben mi a szabály?

Vagy kapnak egy részletes szabálylistát, vagy ezt a részt rábízzák a kerületi közterület-felügyelőkre, akik biztosan tisztában vannak az előírásokkal.

Mekkora büntetést kapok, ha megszegem a szabályokat?

Korábban, még az éjféltől elrendelt kijárási tilalom idején, a rendőrök átlagosan 20 ezer forintos büntetéseket osztottak ki, ezzel lehet kalkulálni. A rendelet szerint a helyszíni bírság 5 ezer forinttól 150 ezer forintig, ismételt szabálysértés esetén 200 ezer forintig terjedhet.

Általában a boltok előtt kell majd sorba állnom, ha sokan vannak bent?

A boltok maguk döntehetik el, akarnak-e létszámkorlátot, a nagyobb láncoknál ilyenről eddig nem hallottunk. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György szerint biztos, hogy az üzletekben az esti órákban nagyobb lesz a zsúfoltság. Arra nincs általános recept, hogy ezt ki hogyan kezeli. Van, aki aki kevesebb bevásárlókosarat tesz majd ki, más pedig számolja az üzletbe belépőket. Sok kisboltnál, trafiknál már most is kiírták, hogy csak egy vagy két ember lehet egyszerre az üzletben. Miután az üzleteknek be kell zárniuk este hétkor, 8 után, a munkából hazafelé sem lehet beugrani vásárolni.

Az edzőterem bezárt. Ha novemberben mégis kedvem lenne sportolni, hova mehetek?

Sportpályára például lehet, ott az sem baj, ha többen vannak. Futni, biciklizni, gyalogolni lehet, focizni - vagy bármilyen más csapatsport - tilos. Vannak a köztéri "kondigépek", azokat is lehet használni. Az uszoda is kizárt, kivéve a profi sportolóknak. Ami fontos, este 8-ig az edzésről is haza kell érni.

Színházjegyem volt november 20-ra. A pénzt buktam?

Nem, a jegy árát visszakapja (kivéve, ha a színház támogatása érdekében lemond erről), de nem azonnal. Ez ugyanolyan lesz, mint tavasszal. Ahogy étterembe, cukrászdába sem tud beülni, csak addig lehet bent, míg átveszi a megrendelt ételt. Egy jó wellness hétvégének is annyi - 30 napra biztosan -, szállodában csak üzleti, gazdasági vagy okatási célból lehet lenni, de a rendelet alapján a wellness részleg nem lesz nyitva.

És mi az, ami nem ugyanaz, mint tavasszal volt?

Például reggel 5 és este 8 között bárhol szabadon mozoghat, azonban 8-ra haza kell érni a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy szállásra. Nyilván nem történik semmi, ha valaki nem otthon alszik, ahogy bajosan tudja ellenőrizni a rendőrség, hogy egy családi buliba több mint 10 embert hív meg. Ez lényegében az "önkéntes szabálykövetésre" van bízva.

