[{"available":true,"c_guid":"02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken túlmutató szellemi megújulás szükségességét. A KDNP-ből kiábrándult, majd kilépett hitoktató-politikus M. Kiss Csabának mesél arról, milyen szerepe volt Ferenc pápának, a Népszabadságnak és a CEU-nak abban, hogy leszámolt a \"hivatalos\" magyar kereszténydemokráciával. ","shortLead":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken...","id":"20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596093d-bdac-4f05-894a-4bb085b7fc33","keywords":null,"link":"/360/20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 09. 11:00","title":"\"Ez a fajta kereszténység az üres templomokhoz vezet\" -–Lukácsi Katalin a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","shortLead":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","id":"20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b901655-faff-4108-b2da-f30c6b28961f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","timestamp":"2020. november. 10. 09:42","title":"Szikora Róbert: A koronavírus Isten büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3ac3ab-95b7-499e-9a43-d57a040000bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta hétfőn a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt.","id":"20201110_donald_trump_perel_pennsylvania_elnokvalasztas_2020_elektori_szavazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3ac3ab-95b7-499e-9a43-d57a040000bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa353e6-8fc6-47b5-b7e7-a151e0d969c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_donald_trump_perel_pennsylvania_elnokvalasztas_2020_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 10. 07:40","title":"Trump nem nyugszik bele a vereségbe, pert indított a pennsylvaniai voksolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel együtt pedig az önkormányzatok finanszírozásán is változtatni kell.","shortLead":"Ezzel együtt pedig az önkormányzatok finanszírozásán is változtatni kell.","id":"20201110_Kecskemeti_polgarmester_Nem_felfuggeszteni_atalakitani_kellene_a_helyi_iparuzesi_adot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d720aa-87b7-4adb-810e-28633c0c16ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Kecskemeti_polgarmester_Nem_felfuggeszteni_atalakitani_kellene_a_helyi_iparuzesi_adot","timestamp":"2020. november. 10. 16:42","title":"Kecskeméti polgármester: Nem felfüggeszteni, átalakítani kellene a helyi iparűzési adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","shortLead":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","id":"20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03776dfe-779a-4605-9cd1-73074a7e36ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Elkészült a Forma–1 2021-es versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még gondolkodnak azon, mi legyen az este 8 és reggel 5 között közlekedő járatokkal.","shortLead":"Még gondolkodnak azon, mi legyen az este 8 és reggel 5 között közlekedő járatokkal.","id":"20201109_BKK_fovarosi_tomegkozlekedes_koraltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9c8fa4-250b-48bf-95b5-b62e5aa4ee2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_BKK_fovarosi_tomegkozlekedes_koraltozas","timestamp":"2020. november. 09. 16:30","title":"A BKK-t is meglepte Orbán Viktor bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban. A Brexit körül és után csupa bizonytalanság lett az életük, de most egy kormánydöntés lélegzetvételhez juttatta őket.","shortLead":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban...","id":"20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa4cfa-6d7c-494f-83a8-ad17025ce04e","keywords":null,"link":"/360/20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","timestamp":"2020. november. 10. 15:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belgiumi britek kivannak a Brexit-huzavonától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]