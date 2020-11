A rendelet által felsorolt intézkedések betartását a rendőrség mellett a honvédség is ellenőrizni fogja, egyes esetekben 100 ezertől 1 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak, de akár egy évre be is zárathatják a helyet. Ezt egyébként, ha többször ellenőriznek – akár ugyanaznap – és ugyancsak szabályt sért a vállalkozás, akkor többször is büntethetik. Kivétel ez alól, ha az üzemeltető felszólította távozásra a maszkszabályt be nem tartó személyt, ha pedig ez nem volt elég, akkor ő hívta a rendőröket. A kiszabott bírság ellen nem lehet fellebbezni, 15 napon belül ki kell fizetni.