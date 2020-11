273-an szegték meg az első este a kijárási tilalmat, egy 6. kerület söröző a tilalom ellenére sem zárt be, sőt vendégeket is fogadott. A rendőrség 30 napra bezáratta a helyet. Ez volt az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.

Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója az új intézkedésekkel, köztük a kijárási korlátozással kapcsolatos tapasztalatok értékelésével kezdődött. Kiss Róbert alezredes közölte: az előző este, vagyis a korlátozások életbe lépésének első estéjén

Öt esetben a kutyasétáltók miatt intézkedtek, mert megszegték az 500 méteres kör elhagyását, nyolc emberrel szemben pedig közterületi csoportosulás miatt intézkedtek. A hatóságok a vendéglátóhelyeket, italozókat is ellenőrizték. Kiss Róbert erről azt mondta: az elmúlt 24 órában hét esetben zárattak be üzleteket a védelmi intézkedések megszegése miatt. Példaként említette, hogy Budapest VI. kerületében egy söröző a korlátozások ellenére is nyitva tartott, vendégeket is fogadott. Az ellenőrzéskor öten voltak az italozóban.

A rendőrség ezt a helyet az intézkedések megszegése miatt 30 napra bezáratta, az ott talált, öt személlyel szemben pedig szabályszegési feljelentést tettek.

A Fiumei úton egy presszót ellenőriztek, ott helyszíni bírságot szabtak ki négy emberrel szemben, a helyszínt pedig ugyancsak 30 napra bezáratták. Budapest IV. kerületében szintén intézkedni kellett. A kijárási tilalomról összességében azt mondták: kevés embert lehetett látni az utcákon, a fővárosban is, a többségnél pedig volt igazolás.

Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint Európa-szerte dúl a járvány, számos ország nálunk rosszabb helyzetben van. Ugyanakkor nekünk is óvatosnak kell lennünk. Müller szerint a cél "a járványgörbe ellaposítása", illetve az ellátórendszer működésének fenntartása. A tiszti főorvos kitért a friss járványügyi adatokra is, illetve említette egy fiatal, mindössze 20 éves elhunyt esetét is. Müller közölte azt is, hogy 7 százalékra tehető azok aránya, akiknél semmilyen alapbetegséget nem találnak. Nagyrészt pedig tüdőgyulladásban halnak meg a covidos betegek.

Müller hangsúlyozta, hogy a koronavírus miatt a magyarországi területek 85 százaléka érintett, ezért úgy kell tekintsünk egymásra, mint akik hordozzák a vírust, "egymásért is felelősek vagyunk".

A tiszti főorvos azt mondta: az ápolók 1 százaléka kapta el eddig a koronavírust.

Müller Cecília szerint 1600 szociális intézmény van Magyarországon, melyek mintegy 100 ezer embert gondoznak, ápolnak. Müller szerint nagyon fontos, hogy ezeket az intézményeket a továbbiakban is megvédjük. Az 1600 intézményből 174-ben találtak pozitív eseteket, "különböző mértékben". Illetve hat olyan intézmény van, ahol már az első hullábamban is azonosítottak fertőzötteket. Müller azt is mondta, hogy ha az összes gondozottat nézzük, akkor 4 százalékot tesznek ki a pozitív esetek. A tiszti főorvos szerint a gondozók esetében ennél jobb, 1 százalékos arányról lehet beszélni.

Müller kitért rá, hogy a haldokló élettárstól a látogatási tilalom ellenére is alapjog elbúcsúzni, de a látogatás egyedi méltánylás után lehetséges. Az intézmények biztosítanak védőruházatot.

A tájékoztatón kérdés volt a kijárási tilalomhoz kapcsolódó dokumentum, amelyről azt mondták: a tartalmi követelményeket a rendelet tartalmazza, az interneten elérhető igazolás pedig minta.