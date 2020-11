Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban. A Brexit körül és után csupa bizonytalanság lett az életük, de most egy kormánydöntés lélegzetvételhez juttatta őket.","shortLead":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban...","id":"20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa4cfa-6d7c-494f-83a8-ad17025ce04e","keywords":null,"link":"/360/20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","timestamp":"2020. november. 10. 15:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belgiumi britek kivannak a Brexit-huzavonától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","shortLead":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","id":"20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a09b8-a3fd-4052-a48e-e3c3875bbc2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","timestamp":"2020. november. 11. 05:26","title":"Biden: Az Egyesült Államok visszatér a világpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","shortLead":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","id":"20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959265d2-29d1-42f7-beef-e55b6f08d49e","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 16:41","title":"Oroszországban engedéllyel, de lehetnek nézők a sporteseményeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni a döntéseket most kellett meghozni\" - mondta a miniszterelnök az M1-en.","shortLead":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket...","id":"20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed65cd1-cc65-4eac-a6bd-0e838c77e87e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 10. 20:07","title":"Orbán: jelenleg 50 százalék az esélye, hogy kitart az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","id":"20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d220d-2d7f-4461-9270-7fd737b7d3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","timestamp":"2020. november. 10. 17:03","title":"Lassan összeáll a kép: ilyen lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris van, akit a továbbiak érdekelnek. Ming-Chi Kuo TF International Securities rendre hitelesnek bizonyuló értesüléseket szállító elemzője azt vázolta fel, mire számíthatunk jövőre.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris...","id":"20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267a6888-b75c-4838-89e7-d66420c0be61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. november. 11. 11:03","title":"Már az iPhone 13-ról árult el dolgokat a megbízható elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e2366e-f8e3-4db8-8d0a-c43a82ab1bc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég kiadta jelentését arról, hogy az utóbbi hónapokban mely telefonokat keresték a legtöbben.","shortLead":"A Canalys piackutató cég kiadta jelentését arról, hogy az utóbbi hónapokban mely telefonokat keresték a legtöbben.","id":"20201112_canalys_felmeres_okostelefon_eladasok_2020_q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7e2366e-f8e3-4db8-8d0a-c43a82ab1bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e956210d-af52-46d8-bcbd-ea14caf9fc83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_canalys_felmeres_okostelefon_eladasok_2020_q3","timestamp":"2020. november. 12. 08:03","title":"Ezek most a világ legkedveltebb telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]