[{"available":true,"c_guid":"d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy az új kínai luxusautónak nem igazán adódhatnak hűtési problémái.","id":"20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5b5f9-fc23-4917-abb2-3cf6b1672f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_kinaban_ralicitaltak_a_7es_bmw_hatalmas_hutoracsara_is","timestamp":"2020. november. 25. 06:41","title":"Kínában rálicitáltak a 7-es BMW hatalmas hűtőrácsára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","shortLead":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","id":"20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d8c3e-26c6-48c8-a3ec-cab58e4b2c56","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 26. 10:33","title":"Két új olcsó telefont ad ki a Samsung: íme a Galaxy A12 és a Galaxy A02s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A középiskolák és az általános iskolák felső tagozatai a szünetig digitális oktatásra állnak át.","shortLead":"A középiskolák és az általános iskolák felső tagozatai a szünetig digitális oktatásra állnak át.","id":"20201126_szerbia_teli_szunet_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd044a07-030a-4308-ad00-99539f74e68b","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_szerbia_teli_szunet_jarvany","timestamp":"2020. november. 26. 08:37","title":"Szerbiában 4 hetes lesz a téli szünet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aaa909-aa58-4aea-afae-ab31fcba33bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. 