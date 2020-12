Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség, az ujgurok tagjait.","shortLead":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség...","id":"20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94125c3a-d2f4-452d-8781-6bcb5d117894","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","timestamp":"2020. december. 09. 10:03","title":"A Huawei dolgozott a rendszeren, amely riasztást küld Kínának, ha ujgurt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési együttműködésbe kezdett az ötödik generációs mobiltechnológia terén. A Telekom a frekvenciát adja, az Ericsson a hálózatot építette fel a BME \"I\" épületében. Az 5G rendszerek felhasználási lehetőségeit kutatják a mezőgazdaságban és az okos gyártás területén.","shortLead":"A Magyar Telekom, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az Ericsson Magyarország...","id":"20201209_magyar_telekom_ericsson_bme_5g_teszthalozat_egyuttmukodes_kutatas_fejlesztes_okos_mezogazdasag_ipar_40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60f20-ace7-4b21-82fa-b8f0daf2e2af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_magyar_telekom_ericsson_bme_5g_teszthalozat_egyuttmukodes_kutatas_fejlesztes_okos_mezogazdasag_ipar_40","timestamp":"2020. december. 09. 11:55","title":"Még csak most jön majd az 5G java, Budapesten kutatják-fejlesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar export és import, előbbi kevésbé, vélhetően az ipar, és azon belül is a járműgyártás jó teljesítményének köszönhetően.","shortLead":"Csökkent a magyar export és import, előbbi kevésbé, vélhetően az ipar, és azon belül is a járműgyártás jó...","id":"20201209_A_magyar_kulkereskedelmet_is_megfogta_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223a980-c6e9-4b0f-9608-181679da734a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_magyar_kulkereskedelmet_is_megfogta_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. december. 09. 10:07","title":"A magyar külkereskedelmet is megfogta a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül leszerelni az uniós pénzeket blokkoló lengyel és magyar kormányt.","shortLead":"A bankok és az energetikai cégek részvényeinek árfolyama mutatott parádés emelkedést, miután úgy tűnik, sikerül...","id":"20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ced78b-1aaa-408e-8e88-834734463af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50116b01-5161-41f9-a845-99bd2886403d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Ralit_hozott_a_vetougyi_fordulat_a_magyar_es_lengyel_tozsdeken","timestamp":"2020. december. 09. 15:59","title":"Ralit hozott a vétóügyi fordulat a magyar és lengyel tőzsdéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","id":"20201209_Keseles_Tatabanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5263fb7-d993-4bb1-a972-f21f27f3be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Keseles_Tatabanya","timestamp":"2020. december. 09. 20:26","title":"Megkéselte osztálytársát egy 14 fiú Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","shortLead":"Pál Éva az ISZOMM színeiben indul az országgyűlési választásokon.



","id":"20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9364687-6cdc-4e5f-80e8-6175c82b7f8c","keywords":null,"link":"/elet/20201209_A_Neoton_egykori_enekesnoje_Szanyi_Tibor_partjat_erositi_a_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 09:26","title":"A Neoton egykori énekesnője Szanyi Tibor pártját erősíti a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","shortLead":"Nagyon nagy az eltérés a munkanélküliségi statisztika és az önbevalláson alapuló adat között.","id":"20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402a31f-ad2b-4f02-b4d9-9517be96fc73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_munkanelkuliseg_munka_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 18:57","title":"Másfélszer annyian vallották magukat munkanélkülinek, mint ahányan hivatalosan azok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","shortLead":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","id":"20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f40a285-5694-4457-b6b4-6d754e6db7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. december. 09. 14:02","title":"Tállai András „gyors iránymutatást” ígért az adóstopot nem teljesítő önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]