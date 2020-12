Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","shortLead":"A fesztivál alapítója szerint legkésőbb márciusig születhet döntés a Sziget sorsáról. ","id":"20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c7cddf-c073-48ca-b725-a27c17844685","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Gerendai_Sziget_fesztival_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 18:31","title":"Gerendai: Nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére vállalkoztunk, már negyedik alkalommal. Kosarunk ugyan annyival nem lett most drágább, mint amennyivel korábban szokott, de ez azonban leginkább egy termék árának visszaesésére vezethető vissza, miközben egy csomó másik szabadon szárnyal felfelé. Ez a hvg.hu idei karácsonyi bolttesztje.","shortLead":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére...","id":"20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125961f-ee14-4b5c-80e4-483dbedb1815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","timestamp":"2020. december. 07. 06:30","title":"Egy kellemes és sok kellemetlen meglepetés éri azt, aki karácsonyra vásárol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román választáson első helyezett Szociáldemokrata Párt még 5 százalékot sem szerzett a külföldön leadott szavazatokból.","shortLead":"A román választáson első helyezett Szociáldemokrata Párt még 5 százalékot sem szerzett a külföldön leadott...","id":"20201207_kulfoldon_elo_romanok_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a52411d-f9a3-427c-86d0-31f0bfb684ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_kulfoldon_elo_romanok_valasztas","timestamp":"2020. december. 07. 07:14","title":"A liberálisok és a nacionalisták tarolnak a külföldön élő románok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","shortLead":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","id":"20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2450542d-00b5-4e74-a3db-a6916637d1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","timestamp":"2020. december. 07. 21:53","title":"A második újraszámlálást is Biden nyerte Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1804e8a4-3954-4197-8c36-cbe467bd32fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár ez csak formalitás, de benyújtotta kormánya lemondását Szabáh al-Hálid al-Hamad, Kuvait miniszterelnöke vasárnap, miután előző nap elvesztették a parlamenti választásokat. ","shortLead":"Bár ez csak formalitás, de benyújtotta kormánya lemondását Szabáh al-Hálid al-Hamad, Kuvait miniszterelnöke vasárnap...","id":"20201206_Elvesztettek_a_valasztast_lemondott_a_kuvaiti_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1804e8a4-3954-4197-8c36-cbe467bd32fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6095e4-0c5d-430f-bffa-b8776e85f028","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Elvesztettek_a_valasztast_lemondott_a_kuvaiti_kormany","timestamp":"2020. december. 06. 15:18","title":"Elvesztették a választást, lemondott a kuvaiti kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és kínai fejlesztésű koronavírus-vakcinák iránt. Előbbi oltóanyagból Magyarország több millió adagot kötött le.","shortLead":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és...","id":"20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29235ed2-af04-4cd8-83c1-876259493e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. december. 07. 09:33","title":"A magyarok kétharmada nem kér a Covid-vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","shortLead":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","id":"20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c9e745-290b-466c-9e02-50c769bd3e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 07. 15:46","title":"Víruskritikus megjegyzései miatt feljelentették Lenkei Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","shortLead":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","id":"20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c49089-0096-4054-ba7a-3ba9445289cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 07. 09:38","title":"Három királynő menti meg a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]