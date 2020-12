Babák Mihály, Szarvas fideszes polgármestere még novemberben úgy nyilatkozott a városi televíziónak, hogy ha "valaki covidos lett, mert megvan a tesztje, vagy karanténban van, akkor úgy kell kezelni, mint a leprást!".

Megszólalt a koronavírusosokat leprásozó fideszes polgármester Babák Mihály szerint nem volt korrekt, hogy a beszélgetésből kiragadtak egy mondatot.

A polgármester később azt mondta, csak egy beszélgetésből kiragadott mondatokat idéztek tőle, ő csak az egy háztartásban élők közötti védekezés betartásának fontosságát igyekezett hangsúlyozni.



A kijelentés miatt Vadai Ágnes, a DK képviselője írásbeli kérdést intézett a miniszterelnökhöz, amit Kövér László házelnök most visszadobott, azzal az indokkal, hogy az nem érint kormányzati hatáskört, így Orbán Viktor nem is köteles válaszolni rá.

"A Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőjeként, felelős politikusként és magyar állampolgárként továbbra is úgy gondolom, hogy nem lehet polgármester az, aki ilyen kijelentéseket képes kiejteni a száján, miközben egy város vezetőjeként neki is segíteni kellene a fertőzötteknek, és vezetni a védekezést" - írta Vadai a visszautasítás hírére. Továbbá megismételte kérdését a miniszterelnök felé: szerinte megengedhető-e az, hogy "Babák Mihály otromba és vállalhatatlan kijelentése után is Szarvas város polgármestere és a Fidesz tagja maradjon?".