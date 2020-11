Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","shortLead":"A képviselő szerint kozmetikázzák a halálozási adatokat, ezért félnek az ellenőrizhetőségtől.","id":"20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea5fbdf-77ba-482d-94c9-28fadca1db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac01e2-61d1-443e-b9ef-5e9c25b2c51e","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_A_fenntarto_sem_arulja_el_Hadhazynak_melyik_korhazban_hanyan_halnak_meg","timestamp":"2020. november. 20. 12:10","title":"A kórházfenntartó sem árulja el Hadházynak, hol hányan halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d265bb46-9512-4510-ac27-0a6d70659b9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Auchan visszatéríti a termék teljes vételárát.","shortLead":"Az Auchan visszatéríti a termék teljes vételárát.","id":"20201119_liszteria_bakterim_auchan_tuti_tipp_bacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d265bb46-9512-4510-ac27-0a6d70659b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec05da6-7833-4890-b0a3-51a3e13e2cae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_liszteria_bakterim_auchan_tuti_tipp_bacon","timestamp":"2020. november. 19. 15:34","title":"Lisztériát találtak az Auchan szalonnájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. 