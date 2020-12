Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","shortLead":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","id":"20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74373ee0-d3aa-447c-a270-10e5569f1448","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 19. 16:32","title":"Így búcsúztatták el Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata annak, hogy a csapatnál tulajdonosváltás történt. Mint mondta, embert próbáló volt az idei szezon a járvány miatt.","shortLead":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz...","id":"20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5495b-b84f-47fd-a076-ba2d6da7f14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:35","title":"Forma-1-es magyar technikus a Williams jövőjéről és a 65. vírustesztről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor alakult ki a Folkestone-hoz vezető autópályán.","shortLead":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor...","id":"20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89430360-9502-44ab-a722-36998d6d68c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","timestamp":"2020. december. 19. 14:52","title":"Nyolc kilométeres a teherautósor a Csatorna-alagút brit bejárata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","shortLead":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","id":"20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25367456-7f79-4551-a46b-659d8aed585a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","timestamp":"2020. december. 20. 14:27","title":"Legalább 80 km/h-val hajtott egy furgonos a bicikliúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","shortLead":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","id":"20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ae1564-d15a-4ff0-b7b2-bc0a069941f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","timestamp":"2020. december. 18. 21:30","title":"Boldog István reméli, hogy az Alaptörvény módosítása azt is jelenti, hogy nem lehet úgy Pride-ot tartani, ahogy eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ca70c7-1bab-415c-9178-553f2dfbcb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke interjút adott a MedicalOnline-nak, amelyben arról beszélt, hogy egy nem feltétlenül az orvosok kedvére való rendrakás is hasznos lehet.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke interjút adott a MedicalOnline-nak, amelyben arról beszélt, hogy egy nem feltétlenül...","id":"20201220_Kincses_Gyula_Sikerult_nehany_fontos_dolgot_szogletre_mentenunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ca70c7-1bab-415c-9178-553f2dfbcb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e1c7be-4441-4575-bcd6-d5df4db00f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kincses_Gyula_Sikerult_nehany_fontos_dolgot_szogletre_mentenunk","timestamp":"2020. december. 20. 12:08","title":"Kincses Gyula: \"Sikerült néhány fontos dolgot szögletre mentenünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","id":"20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305e432-2ba9-4f58-a618-663ea5cc1170","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","timestamp":"2020. december. 20. 14:54","title":"Kásler Miklós: Az új egészségügyi törvényre 100 év múlva is emlékezni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a mozgolódás 2022-re.","shortLead":"Nagy a mozgolódás 2022-re.","id":"20201220_A_Nezopont_Intezet_bemerte_Szanyiek_partjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b009384f-c8a8-44cd-afdd-2167ef59f4ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_Nezopont_Intezet_bemerte_Szanyiek_partjat","timestamp":"2020. december. 20. 12:05","title":"A Nézőpont Intézet bemérte Szanyiék pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]