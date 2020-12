Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c107aefb-d6d8-4f2e-a61a-bef2bcf21c82","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő a karácsonyi szezonra, 15 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor - közölte a vállalat.","shortLead":"A Nestlé diósgyőri csokoládé üzemében idén 22 millió csokoládéfigurát, csaknem 1700 tonna terméket állítottak elő...","id":"20201219_Csokkent_a_karacsonyi_kereslet_a_diosgyori_Nestle_csokoladefiguraira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c107aefb-d6d8-4f2e-a61a-bef2bcf21c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f1cf49-2bd7-4b7d-9f10-592093a40b60","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Csokkent_a_karacsonyi_kereslet_a_diosgyori_Nestle_csokoladefiguraira","timestamp":"2020. december. 19. 09:37","title":"Csökkent a karácsonyi kereslet a diósgyőri Nestlé csokoládéfiguráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","shortLead":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","id":"20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d10cb0-b3ce-4fc7-b340-b09efb9b3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2020. december. 20. 08:59","title":"185 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61931fe4-040b-494b-94b9-0862e84cd5f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis nem ismerte el a cukrászmesterséget. Kiderül az is, hogy melyik még ma is működő cukrászdába tért be egykor Petőfi Sándor. Cukrász dinasztiák, első rész. ","shortLead":"A Szamos-család a marcipánjairól lett ismert, de nem volt zökkentőmentes az útjuk a sikerig, a szocialista ipar ugyanis...","id":"20201218_Doku360_Cukrasz_dinasztiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61931fe4-040b-494b-94b9-0862e84cd5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ba991-322c-4c1f-8869-9d54ff667ca5","keywords":null,"link":"/360/20201218_Doku360_Cukrasz_dinasztiak","timestamp":"2020. december. 19. 19:00","title":"Doku360: Kisszobából indult a családi cukrászcég, holdinggá nőtte ki magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kkv","description":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek a moratórium lehetőségével, akik azonban nem tartoznak ebbe a csoportba, mérlegeljék a moratóriumban maradás, illetve a törlesztés folytatásának lehetőségeit - válaszolta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szombaton az MTI megkeresésére.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek...","id":"20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c73e85-0938-4ee8-8c0e-80b2fc8695d1","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","timestamp":"2020. december. 19. 17:43","title":"Bankszövetség is reagált Orbán bejelentésére: ha tehetjük, mérlegeljük a lehetőséget, hogy tovább fizetjük a hitelünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","shortLead":"Őszintétlenül és komolytalanul. ","id":"20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a020328-922f-480c-bc26-40c6296214ec","keywords":null,"link":"/360/20201219_Molnar_Peter_Deutsch_Tamas_es_a_retorikai_athidalas","timestamp":"2020. december. 19. 14:50","title":"Molnár Péter: Deutsch Tamás és a retorikai áthidalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Eredmények a labdarúgó NB I-ből.","shortLead":"Eredmények a labdarúgó NB I-ből.","id":"20201219_Kilencpontos_elonnyel_zarta_a_Fradi_az_oszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6336d3a2-88f5-4b92-88bd-4e38b62bc64f","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Kilencpontos_elonnyel_zarta_a_Fradi_az_oszt","timestamp":"2020. december. 19. 21:55","title":"Kilencpontos előnnyel zárta a Fradi az őszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor, volt uniós biztos egy interjúban úgy értékelte, hogy Deutsch Tamás néppárti frakción belüli jogainak felfüggesztése csatavesztés a Fidesz számára.","shortLead":"Navracsics Tibor, volt uniós biztos egy interjúban úgy értékelte, hogy Deutsch Tamás néppárti frakción belüli jogainak...","id":"20201219_Navracsics_egyertelmu_csatavesztes_Deutsch_Tamas_jogfosztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d549ca00-e626-40c8-85b6-050efc92a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Navracsics_egyertelmu_csatavesztes_Deutsch_Tamas_jogfosztasa","timestamp":"2020. december. 19. 08:38","title":"Navracsics: „egyértelmű csatavesztés” Deutsch Tamás jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint az adat \"feltöltés alatt van.\" ","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint az adat \"feltöltés alatt van.\" ","id":"20201220_elhunytak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c1557e-ecde-4d97-b9d6-e4854401c5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_elhunytak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 20. 11:36","title":"Egy 36 éves elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]