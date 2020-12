Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első adag vakcina után – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első...","id":"20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855928a1-7b3c-402a-866e-ebaf544ae034","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Orban_jarvanyugyi_keszultseg_2021","timestamp":"2020. december. 21. 10:16","title":"Orbán: Valószínűleg 2021-ben végig fennmarad a járványügyi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.\r

\r

","shortLead":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.\r

\r

","id":"20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28d967-ae2b-4a9d-a929-1bf9ff35b755","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","timestamp":"2020. december. 23. 09:18","title":"Első westernhős szerepét alakítja Tom Hanks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","shortLead":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","id":"20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ce019-27ff-4f2e-b1df-960144c4ddc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","timestamp":"2020. december. 22. 11:24","title":"Londoni villanytaxit is lehet hamarosan venni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járvány miatt legfeljebb ötvenen lehetnek egy temetésen, Kozák Lászlót azonban több százan búcsúztatták.","shortLead":"A járvány miatt legfeljebb ötvenen lehetnek egy temetésen, Kozák Lászlót azonban több százan búcsúztatták.","id":"20201222_nagy_grofo_gyasz_temetes_temetkezesi_vallalkozo_rendorseg_jarvanyugyi_eloirasok_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac7a43-92d2-46c5-8008-79a690db86ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_nagy_grofo_gyasz_temetes_temetkezesi_vallalkozo_rendorseg_jarvanyugyi_eloirasok_birsag","timestamp":"2020. december. 22. 12:19","title":"Túl sokan voltak a gyászolók, megbírságolták Nagy Grófo temetésének szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Folytatódott a közleményháború az SZFE oktatói és az intézmény új vezetése között. ","shortLead":"Folytatódott a közleményháború az SZFE oktatói és az intézmény új vezetése között. ","id":"20201222_SZFE_uj_vezetes_osztalyok_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8838f6-0329-461f-aceb-6da60469f081","keywords":null,"link":"/elet/20201222_SZFE_uj_vezetes_osztalyok_kozlemeny","timestamp":"2020. december. 22. 15:58","title":"Az SZFE új vezetése közölte: azokat az \"önjelölteket\", akik nem indítanak osztályt, fel sem kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte, milyen volt nőként a pályán.","shortLead":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte...","id":"20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b3a37-0ed7-4642-89ca-014f3cf0cd89","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","timestamp":"2020. december. 22. 13:16","title":"Polgár Judittal beszélgetett a Netflix sakkozós sikersorozatának főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc8a6d-faee-4105-8b6b-293c4bc97918","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő figyelmeztetést tett közzé az Avast biztonsági cég: Chrome- és Edge-bővítmények tartalmaznak rosszindulatú kódokat, és már több mint hárommillió gyanútlan felhasználó telepítette ezeket.","shortLead":"Ijesztő figyelmeztetést tett közzé az Avast biztonsági cég: Chrome- és Edge-bővítmények tartalmaznak rosszindulatú...","id":"2020122_avast_veszelyes_chrome_es_edge_bovitmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc8a6d-faee-4105-8b6b-293c4bc97918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ab13d-72ed-4ac7-a3f9-8abb58251547","keywords":null,"link":"/tudomany/2020122_avast_veszelyes_chrome_es_edge_bovitmenyek","timestamp":"2020. december. 22. 09:03","title":"Találtak 28 bővítményt, amit nagyon nem kellett volna letölteni a Chrome-hoz, Edge-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]