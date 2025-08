Orbán Viktor: Jó ha tudsz ultizni, mert egy betli hasonló folyamat, mint egy nemzetközi megállapodás

Van baj, bizonytalanság a világban, itt a háború és Trump vámháborúja, ebben a közegben kell mindenkinek boldogulnia, ami az idősebbeknek könnyebb, a fiataloknak viszont nehézséget okoz. Ilyenkor minden segít, amihez egy fiatal oda tudja kötni az életét – mondta a kormány kedvezményes lakáshitel-konstrukcióját méltatva Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, a szokásos péntek reggeli miniszterelnöki interjúban. Kifejtette:

a legfontosabb horgony a lakás, amiben az ember él.”

A magyar ember fejében a saját otthon a szabadság, a biztonság fokmérője, akkor van hova családot alapítani, és ezen kívül ezzel tulajdonosa vagyok egy nemzeti közösségnek – magyarázta a lakástulajdon fontosságát Orbán, aki szerint az otthonteremtési támogatásnál is az ördög a részletekben van, „különösen ha az ördögöt banknak hívják”. Kitért arra is, hogy a 1,5 milliós maximum négyzetméterárat azért építették bele a rendszerbe, hogy „ne lökje a lakásárakat az egekbe”. Megjegyezte: a hitelkülönbözetet ugyan az állam fizeti, de cserébe kap egy lakásépítési boomot, ami bevételek, munkahelyeket teremt, ezért ez szerinte „egy gazdaságilag is észszerű program”. Kitért arra is, hogy a közszolgálatban dolgozók ehhez kapcsolódóan kapják az évi egymilliós otthonteremtési támogatást.

Közben egyébként már közzé is tették a 3 százalékos, állami támogatású lakáshitel feltételeit rögzítő jogszabályt, amiben vannak újdonságok, például 5 évig nem lehet eladni az így vásárolt lakást:

Családbarát adóforradalom van Magyarországon

– folytatta a kormánya méltatását a miniszterelnök, megjegyezve, hogy míg máshol megszorítások vannak, itthon éppen ellenkezőleg. Orbán szerint a célok, az egyének és a kormányzat szintjén is fontosak, most a kabinet számára a családbarát kormányzás a legfontosabb.

Az uniós termékekre kivetett 15 százalékos amerikai vámról is hosszabban szó esett a műsorban. Orbán erről azt mondta, nem szabad bedőlni annak, hogy akár rosszabb is lehetett volna, ettől még nem lehet örülni ennek a megállapodásnak. Itt hozta példaként, hogy a britek szerinte sokkal jobb megállapodást kötöttek Washingtonnal, így az európai vezetők e téren kudarcot vallottak. megállapította:

Jó ha tudsz ultizni, mert egy betli hasonló folyamat, mint egy nemzetközi megállapodás.”

A miniszterelnök bírálta az Európai Bizottság kereskedelmi megállapodását is Washingtonnal, szerinte ezzel nem lezárták a vámcsatát, hanem csak új frontot nyitottak. Ha pedig Ukrajnáról akar az EU megállapodást kötni Washingtonnal, azt szerinte nem titkos záradékban kell intézni, hanem külön – tette hozzá.

Megjegyezte: a Magyarországról Amerikába menő termékek értéke 11 milliárd dollár, erre jön egy 15 százalékos vám, amit a magyar cégek szenvednek el. Ennek ellensúlyozására lépésekkel készül a kormány Szijjártó Péter és Nagy Márton miniszterek vezetésével. Orbán szerint két akcióterv készül: