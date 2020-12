Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy a diós-baracklekvároshoz képest. Egy komplett cukrászda desszertkínálata kijönne csak a magyar kézműves sörök ízeiből. Na jó, de vajon ihatóak is?","shortLead":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy...","id":"20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7119657-bdd9-4e53-9cd0-a4763363b369","keywords":null,"link":"/elet/20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","timestamp":"2020. december. 22. 20:00","title":"Mézeskalács, zserbó, baklava, fenyőtű: megkóstoltuk a legelvetemültebb söröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmai szervezet meg is nevezte az áldozatokat.","shortLead":"A szakmai szervezet meg is nevezte az áldozatokat.","id":"20201221_mok_kamara_haziorvos_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc2618d-7695-49a4-a0e8-56c1585791e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_mok_kamara_haziorvos_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. december. 21. 15:05","title":"Orvosi kamara: Tíz háziorvos halt már bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","shortLead":"Gibraltáron már azonosították a vírus új mutációját, a határátkelőn megerősítik az ellenőrzést.","id":"20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c6304-61f5-46dd-9cce-f057df945e8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_spanyolorszag_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. december. 21. 21:31","title":"Spanyolországban gyorsul a koronavírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. ","shortLead":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hónap van hátra, hogy a Samsung bemutassa a Galaxy S21-család tagjait, a készülékek várható ára azonban már most felkerült a netre. Ha az adatok valósak, egyik szemünk nevethet, a másik sírhat.","shortLead":"Alig egy hónap van hátra, hogy a Samsung bemutassa a Galaxy S21-család tagjait, a készülékek várható ára azonban már...","id":"20201222_samsung_galaxy_s21_galaxy_s21_plus_galaxy_s21_ultra_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d44b3-bd11-45bc-b356-2fc29cf450d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_samsung_galaxy_s21_galaxy_s21_plus_galaxy_s21_ultra_ara","timestamp":"2020. december. 22. 20:03","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung Galaxy S21, a Galaxy S21+ és a Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","shortLead":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","id":"20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb522ae-bacf-42d3-983b-1ccc9c119515","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","timestamp":"2020. december. 22. 08:45","title":"Huszonkét tanár döntött úgy, hogy nem indít osztályt jövőre az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese, komoly fejlődési potenciált lát a magánegészségügyben és az ingatlanpiacon sem nyúlt mellé.","shortLead":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese...","id":"20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf42c9-55d9-4e21-8b5e-81b91e5b6ee7","keywords":null,"link":"/360/20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 15:00","title":"A 12. leggazdagabb magyar kezében a járványban is minden arannyá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.","shortLead":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]