[{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinát kifejlesztő Sinovac még nem közölte az eredményeket a vizsgálata utolsó szakaszáról.","shortLead":"A vakcinát kifejlesztő Sinovac még nem közölte az eredményeket a vizsgálata utolsó szakaszáról.","id":"20201225_torok_kutatok_kinai_vakcina_coronavac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e11b63-6a24-4b7e-a28d-e42e2b2993c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_torok_kutatok_kinai_vakcina_coronavac","timestamp":"2020. december. 25. 10:16","title":"Török kutatók szerint 91 százalékos hatékonyságú a kínai CoronaVac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országba Angliából érkezett az ú, a korábbinál jobban fertőző vírus.\r

\r

","shortLead":"Mindkét országba Angliából érkezett az ú, a korábbinál jobban fertőző vírus.\r

\r

","id":"20201226_Franciaorszagban_is_Japanban_is_megjelent_a_NagyBritanniaban_azonositott_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b6aae-9986-4aeb-921c-54464a039dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Franciaorszagban_is_Japanban_is_megjelent_a_NagyBritanniaban_azonositott_mutacio","timestamp":"2020. december. 26. 08:35","title":"Franciaországban is Japánban is megjelent a Nagy-Britanniában azonosított mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","shortLead":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","id":"20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cee9b1-d944-4f03-b084-8c5b4f363915","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","timestamp":"2020. december. 24. 14:40","title":"Piliscsabán fog felépülni a Országos Széchényi Könyvtár raktára 23 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását.","shortLead":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór...","id":"20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d10745d-6232-4539-b1b7-816a828cd61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","timestamp":"2020. december. 25. 12:03","title":"Akár 7 évvel a tünetek jelentkezése előtt megmondja a mesterséges intelligencia, Alzheimer-kórosak leszünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Judit írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad17f3ff-e183-4de4-960e-bedd2438f5e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","timestamp":"2020. december. 24. 09:30","title":"Nincs egy pillanatnyi nyugalom – de már nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában felrobbant parkoló lakóautó közelében.\r

\r

","shortLead":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek...","id":"20201226_Lehetseges_emberi_maradvanyokat_talaltak_a_nashvillei_robbantas_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadb0a9a-22a0-4e9b-ab1e-8c3c214bdf97","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Lehetseges_emberi_maradvanyokat_talaltak_a_nashvillei_robbantas_kozeleben","timestamp":"2020. december. 26. 08:54","title":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a nashville-i robbantás közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","shortLead":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","id":"20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba64496-c122-4c16-9600-6c2fff22ea5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","timestamp":"2020. december. 24. 13:49","title":"Kamerák előtt kergetett meg egy galambot a Downing Street macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d033040f-4299-4ce6-9d74-677133706f76","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a januártól áprilisig tartó időszakot idézzük fel. ","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a januártól áprilisig tartó időszakot idézzük fel. ","id":"202051_januar_22_indul_atereyosztondij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d033040f-4299-4ce6-9d74-677133706f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e421d80-b138-4020-b0ce-a7bf8de72e40","keywords":null,"link":"/360/202051_januar_22_indul_atereyosztondij","timestamp":"2020. december. 24. 13:30","title":"A szokott módon indult az év, aztán beköszönt a koronavírus – 2020 Magyarország, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]