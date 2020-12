Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","shortLead":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","id":"20201228_meghalt_eless_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0533a313-82fa-49f0-88a0-7772fb80eee2","keywords":null,"link":"/kultura/20201228_meghalt_eless_bela","timestamp":"2020. december. 28. 15:02","title":"Meghalt a Szomszédokból is ismert színész, Éless Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","shortLead":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","id":"20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf75d50-ffbc-4c15-b1fd-62371eab1c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 27. 15:20","title":"Már 41 egészségügyis áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19be5bbe-44b0-43f0-89c3-8a52816a76c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legfontosabb vízipólós szaklap által felkért 40 zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat döntött.","shortLead":"A legfontosabb vízipólós szaklap által felkért 40 zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat döntött.","id":"20201227_Benedek_Tibor_a_vilag_legjobb_vizilabdazoja_total_waterpolo_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19be5bbe-44b0-43f0-89c3-8a52816a76c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8f4276-731d-4c38-85c7-3e9b0cedb2fe","keywords":null,"link":"/sport/20201227_Benedek_Tibor_a_vilag_legjobb_vizilabdazoja_total_waterpolo_szavazas","timestamp":"2020. december. 27. 12:31","title":"Benedek Tibort választották a világ legjobb vízilabdázójának az elmúlt 20 évből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","shortLead":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","id":"20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bebaa2-fcb4-40bf-80c9-cfab7af25b96","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 12:24","title":"Operatív törzs: 1094 egészségügyi dolgozót oltottak már be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","shortLead":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","id":"20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1831f7-7c31-4096-8b7e-a493d99bccad","keywords":null,"link":"/elet/20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2020. december. 27. 16:42","title":"Ma senki sem lett lottómilliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, és egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót kell majd fizetniük.","shortLead":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, és egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb...","id":"20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a205ab-45b2-4107-b0e6-1700d74f66bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","timestamp":"2020. december. 28. 17:04","title":"600 milliós mentőövet dob az állam a veszteségben fulladozó Alföldvíznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint.","shortLead":"Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint.","id":"20201227_Tizbol_kilenc_autos_legalabb_a_fagyallot_feltolti_tel_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0fac8d-079f-46d3-98f6-a8014f97a1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_Tizbol_kilenc_autos_legalabb_a_fagyallot_feltolti_tel_elott","timestamp":"2020. december. 27. 10:34","title":"Tízből kilenc autós legalább a fagyállót feltölti tél előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt oltották be elsőként.","shortLead":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt...","id":"20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41cfbae-0926-4872-9556-70adfe140060","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 06:30","title":"Megkezdődött a nagy uniós oltókampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]