A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás beadatása, és megindokolta, hogy miért nem oltatja be magát az elsők között ő vagy Orbán Viktor. Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is.

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Gulyás Gergelyt maratoni hosszúságú interjúban faggatta az atv.hu újságírója. A beszélgetés során szóba került Szájer József ügye, Gyurcsány Ferenc és természetesen Soros György neve is, ám a legtöbb szót az oltásról ejtették.

Gulyás szerint, számos más ország vezetőjével szemben a magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert azt rossz néven venné a közvélemény.

Ez a belpolitikai különbségeket mutatja, mert Magyarországon, ha egy politikus elsők között oltatná be magát, úgy, hogy egyelőre csak néhány ezer vakcina áll rendelkezésre, a népharag miatt nem sokáig maradna hivatalban...

Hozzátette, hogy olyan vakcinával oltatja be majd magát, amilyen lesz. "Sem Amerikáról, sem az európai országokról, sem Kínáról nem feltételezem, hogy saját polgárainak millióit az egészségre káros vakcinával beoltaná. (...) Bármely engedélyezett vakcina kockázata összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a vírusé."

Hangsúlyozta, hogy a kormány 8,5 millió embernek elegendő oltóanyagot kötött le uniós beszerzés keretében, és Kínával is tárgyalnak további vakcinavásárlásról. "Magyarországnak tehát bőven lesz oltása" - szögezte le.

Bár 6000 orosz vakcina is érkezett a hétvégén Magyarországra tesztelésre, de a kancelláriaminiszter kiemelte, hogy Magyarországra tömegesen oltóanyag csak "az uniós beszerzések keretében vagy Kínából érkezhet", mivel "Oroszországnak nincs elegendő gyártókapacitása".

Szóba került az is, hogy mennyire lehet garantálni a jövőben, hogy a vakcinát valóban mindenki önkétes alapon adathassa be magának. A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban ugyanis azt mondta, hogy a tömeges oltás után lesznek olyan szabályok, amelyek különbséget tesznek beoltottak és beoltatlanok között. Az atv.hu újságírója azt próbálta meg kideríteni, hogy vajon a vakcina kapcsán előírhatják-e majd Magyarországon a mozik, a színházak vagy a fesztiválszervezők, hogy hozzájuk csak a koronavírus ellen beoltott vendégek léphetnek be, vagy, hogy ezt megakadályozván hoz-e bármilyen intézkedést a kormány.

Gulyás Gergely erre azt válaszolta, hogy "a kormány ugyan ilyen döntést nem hozott, de ha valaki beoltatta magát, akkor a határátlépésnél nincs értelme a karantén-kötelezettségnek. Hogyha valaki megnézi a légitársaságoknak az ezzel kapcsolatos terveit és már készülő szabályzatait, akkor könnyű belátni, az élet néhány területén lesz ilyen különbségtétel".

Arra a kérdésre, hogy a kormány tervez-e kötelező erejű rendeletalkotást, hogy szabályozza a kérdést, azt felelte: szerinte "az oltást nem lehet kötelezővé tenni. Alapelv, hogy az oltás önkéntes".

Kitérő választ adott arra a feltevésre, hogy ha a kormány nem alkot külön rendeletet, akkor nagy valószínűséggel az, aki nem oltatja majd be magát, nem mehet majd sporteseményre, fesztiválokra, nem ülhet fel repülőre. "A következmények csak addig terjedhetnek, amíg az más egészségének és életének a védelme érdekében szükséges" - fogalmazta meg a választ. Ugyanakkor korábban a hvg.hu-nak adott interjúban a Társaság a Szabadságjogokért szakértője úgy fogalmazott: "ha a kormány nem teszi kötelezővé az oltást, akkor olyan helyzetet kell teremtenie, ahol ténylegesen megmarad a választás lehetősége, és nem kerülnek nyomás alá az emberek."

Gulyás szerint nem lesznek többletjogai azoknak, akik megkapják az oltást, és szerinte a légitársaságoknál vélhetően egységes európai szabályozás lesz. "Az a kérdés, hogy az államnak mi az ehhez való viszonya. Szerintem akkor lesz egységes szabályozás, amikor a vakcina mindenkinek elérhető lesz".

Mint fogalmazott: a kormány azt reméli, hogy

az év első felében, legjobb esetben első negyededében már olyan mennyiségű oltóanyag áll majd rendelkezésre, hogy aki akarja, az beoltathatja magát.

Hozzátette, hogy nem tervezik, hogy listát készítsenek azokról - a spanyolokhoz hasonlóan -, akik elzárkóznak az oltástól, ugyanakkor az valószínű, hogy lesznek olyan országok, akik például csak oltási könyvvel engednek valakit beutazni. Arra a kérdésre, hogy lesz-e vakcina-útlevél, azt felelte: "valamilyen hiteles igazolásnak kell lennie."

Hangsúlyozta, a kormány tagjainak is önkéntes az oltás.