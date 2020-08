Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső hullhat.

","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső hullhat.

","id":"20200811_vihar_felhoszakadas_riasztas_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50ab9af-c5d7-43e9-aefd-023dce0b07f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_vihar_felhoszakadas_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:40","title":"Hatalmas viharok és felhőszakadások miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a73bd-1139-4461-80fb-621b4fb2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:35","title":"Újabb 22 magyar fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rugalmasan, a la carte választhatnak a tihanyi építési szabályok közül azok, akiknek szabad. Így lett \"gazdasági épület\" Orbán Viktor barátja, illetve Rogán-Gaál Cecília nyaralója.","shortLead":"Rugalmasan, a la carte választhatnak a tihanyi építési szabályok közül azok, akiknek szabad. Így lett \"gazdasági...","id":"202033_a_la_carte_epitesi_szabalyok_tihanyi_modra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1fb97-1812-4b5d-ba4a-2d310b8d1241","keywords":null,"link":"/360/202033_a_la_carte_epitesi_szabalyok_tihanyi_modra","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:00","title":"Tihanyban Mészáros Lőrinc háza papíron akár istálló is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a kereslet. ","shortLead":"Nagyon megugrott a kereslet. ","id":"20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd090d69-0f59-4d84-9e1a-b81c2614e26a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:48","title":"Egy hónapra vesz ki nyaralót a Balatonnál a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Donald Trump ki akarja zárni a mexikói vendégmunkásokat az Egyesült Államokból, a mezőgazdaság nem nagyon boldogul nélkülük. Ezt pedig ki is használják.","shortLead":"Bár Donald Trump ki akarja zárni a mexikói vendégmunkásokat az Egyesült Államokból, a mezőgazdaság nem nagyon boldogul...","id":"20200811_Dollarmilliokat_kuldenek_haza_a_mexikoiak_az_USAbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae88d5-d669-4857-ad37-4b2dabfece46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Dollarmilliokat_kuldenek_haza_a_mexikoiak_az_USAbol","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:20","title":"Dollármilliókat küldenek haza a mexikóiak az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","shortLead":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","id":"20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4481eed-c0e9-4cca-905e-8c8f9a388577","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:52","title":"Megvan a legjobban kereső férfi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]