Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van akinek szerencsésen indul az új év, Joker-telitaláltat már van a lottón.\r

","shortLead":"Van akinek szerencsésen indul az új év, Joker-telitaláltat már van a lottón.\r

","id":"20210102_Ezek_a_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24094c9-6c34-4171-ad75-7e2fc5d1887b","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Ezek_a_nyeroszamok","timestamp":"2021. január. 02. 19:49","title":"Itt vannak a lottószámok, amikből kiderül, kell-e idén dolgoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges oltását a koronavírus ellen. 18 év alattiak egyáltalán nem szerepelnek benne, és van olyan csoport, amelynél azt javasolják, hogy ne a vakcinainfó oldalon történt regisztrációkat tekintsék irányadónak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges...","id":"20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f48a9-273b-4a24-b150-595b079464b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","timestamp":"2021. január. 02. 23:20","title":"Közzétették, kik és milyen sorrendben kapnának védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","shortLead":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","id":"20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c8ad4b-82f1-4a62-9eec-b63e3c7771ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 02. 08:50","title":"Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos alkoholfogyasztásnak és szerhasználatnak megvannak a külön veszélyei. Demetrovics Zsolttal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával beszélgettünk.","shortLead":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos...","id":"20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca518-b2fc-4571-94dc-041ca7f76210","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 02. 11:00","title":"Máshogy iszunk a karantén alatt – a Fülkében Demetrovics Zsolt addiktológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","shortLead":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","id":"20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72271953-063b-4020-bbad-b6f48168bbe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","timestamp":"2021. január. 02. 07:51","title":"Nem csak luxusautókat fognak a határon, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trump elnök által felmondott szerződés előtt Irán már képes volt 20 százalékosra dúsított uránt létrehozni.","shortLead":"A Donald Trump elnök által felmondott szerződés előtt Irán már képes volt 20 százalékosra dúsított uránt létrehozni.","id":"20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774c954f-85b8-4bee-b7d1-1029f4afc6f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Iran_bejelentette_hogy_az_atomalku_elotti_urandusitasi_szintre_torekszik","timestamp":"2021. január. 02. 09:15","title":"Irán bejelentette, hogy az atomalku előtti urándúsítási szintre törekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]