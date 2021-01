Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően döntöttek arról, hogy a szökés veszélye miatt a börtönt sem hagyhatja el. ","shortLead":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően...","id":"20210106_Assange_bortonben_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53755758-f395-4319-838d-19bb0f52afc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Assange_bortonben_marad","timestamp":"2021. január. 06. 15:52","title":"Nem hagyhatja el a börtönt Julian Assange ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 128 milliós lakosságú Mexikóban regisztrálták világszerte a negyedik legtöbb fertőzöttet.","shortLead":"A 128 milliós lakosságú Mexikóban regisztrálták világszerte a negyedik legtöbb fertőzöttet.","id":"20210105_mexiko_oxfordi_egyetem_astrazeneca_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd3ede-0285-4b9d-864e-07635ca9d7dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_mexiko_oxfordi_egyetem_astrazeneca_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 05:41","title":"Mexikóban is engedélyezték az oxfordi koronavírus-vakcina forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","shortLead":"A rektor abban bízik, hogy pár napon belül a Semmelweis Egyetem rendelkezhet majd a legnagyobb átoltottsági aránnyal.","id":"20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5dce93-5062-4fad-ba40-5b3c1b64d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_merkely_orvos_oltas_semmelweis","timestamp":"2021. január. 04. 21:32","title":"Merkely: Az orvoskollégáim 100 százaléka jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","shortLead":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","id":"20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03b183-c44e-48e5-ad09-d10f4b070905","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","timestamp":"2021. január. 06. 10:01","title":"Végrehajtást indított Hadházy Ákos Bayer Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös kormányzásuk alapjai. A Parlamentben írták alá az ezt bemutató dokumentumot.","shortLead":"A Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a DK vezetői megállapodtak abban, mik lennének a közös...","id":"20210105_ellenzek_program_alairas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d81d5-9c9c-4dee-95e4-c37f7bde06b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_ellenzek_program_alairas","timestamp":"2021. január. 05. 14:44","title":"Aláírták az ellenzéki pártok vezetői a dokumentumot, amely a közös kormányprogramjuk alapja lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","id":"20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc95f2a-32e4-4d5e-be58-a3366038cab5","keywords":null,"link":"/sport/20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","timestamp":"2021. január. 06. 13:10","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt olasz válogatott, Morgan De Sanctis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.\r

\r

","shortLead":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére...","id":"20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfe4cc-f8f0-41fd-9072-d644f1d7b9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia – Megnéztük a Keresztanyu első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]