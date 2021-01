Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8128fd7b-5162-4731-aaff-85d39e878262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új terepjárója minden korábbinál szellősebb utas- és csomagtérrel bír. ","shortLead":"Az amerikai gyártó új terepjárója minden korábbinál szellősebb utas- és csomagtérrel bír. ","id":"20210107_a_bmw_x7nel_is_nagyobb_az_uj_jeep_grand_cherokee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8128fd7b-5162-4731-aaff-85d39e878262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f5ec9-6f8e-4092-94bb-4aededd538b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_a_bmw_x7nel_is_nagyobb_az_uj_jeep_grand_cherokee","timestamp":"2021. január. 07. 07:59","title":"A BMW X7-nél is nagyobb az új Jeep Grand Cherokee L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég. ","shortLead":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik...","id":"20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280a69e-c6c9-4889-b416-f1010bca381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","timestamp":"2021. január. 06. 09:03","title":"Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég végső terve, hogy egységesítse a különböző platformokra elérhető levelezőjét.","shortLead":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég...","id":"20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff5e70e-b2d3-43cb-9dd5-917ff2d1dad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","timestamp":"2021. január. 05. 14:03","title":"Újfajta Outlookot készít a Microsoft, lecserél vele két alkalmazást a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d97651-8143-4f02-a025-85c1bd8f2fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 05. 18:25","title":"Több mint 60 ezer új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","shortLead":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","id":"20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5b73c-21d0-48f3-8d6e-07504ad98546","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 07. 13:21","title":"Úgy viszik a Bentley-ket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]