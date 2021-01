Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében, hogy megfékezzék a kórokozó terjedését, miután a távoktatás után a tanulók ismét visszatérnek a tantermekbe – jelentette be szombaton Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter.","shortLead":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében...","id":"20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e6d768-7601-452e-935f-9c41e59ef8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 09. 15:56","title":"Ötmillió gyorstesztet kapnak az iskolák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csendben javította a Samsung a Galaxy Note20-ak kijelző alatti ujjlenyomat-olvasójának problémáját, azonban továbbra is nyitva hagyta a kérdést: miért is futott bele immár másodszor ugyanabba a gondba?","shortLead":"Csendben javította a Samsung a Galaxy Note20-ak kijelző alatti ujjlenyomat-olvasójának problémáját, azonban továbbra is...","id":"20210109_samsung_januari_biztonsagi_frissites_ujjlenyomatolvaso_hibajanak_javitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3431955-0d03-4e31-a091-f1c72e147350","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_samsung_januari_biztonsagi_frissites_ujjlenyomatolvaso_hibajanak_javitasa","timestamp":"2021. január. 09. 16:03","title":"2019 után ismét előkerült a Samsung egyes telefonjain az ujjlenyomat-olvasós hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke nem találja aggályosnak az oltásregisztráció online felületét. Elvi kifogása nincs az oltási igazolás ellen sem, de Péterfalvi Attila meggyőződése, hogy ebben a kérdésben nemzetközi, uniós szintű szabályok elfogadására lenne szükség. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke nem találja aggályosnak az oltásregisztráció online felületét. Elvi kifogása nincs...","id":"20210109_Peterfalvi_Attila_Megnyugtathatom_hogy_Rogan_Antal_nem_nezegetheti_senkinek_az_egeszsegugyi_adatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c72d9f-a0be-42d0-9175-0c55e8ef0c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Peterfalvi_Attila_Megnyugtathatom_hogy_Rogan_Antal_nem_nezegetheti_senkinek_az_egeszsegugyi_adatait","timestamp":"2021. január. 09. 09:21","title":"Péterfalvi Attila: Megnyugtathatom, hogy Rogán Antal nem nézegetheti senkinek az egészségügyi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszer is a volán mögé engedte fiát a csengődi férfi.","shortLead":"Kétszer is a volán mögé engedte fiát a csengődi férfi.","id":"20210108_felfuggesztett_borton_kiskoru_vezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df7ffe9-0e8d-4a02-981e-57bc53fd883f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_felfuggesztett_borton_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 08. 15:54","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a férfi, aki élőben közvetítette az interneten, ahogy a 6 éves fia vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f5b287-f5bd-40b1-800b-e4ec06cd65dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentősen átdolgozták a Tipo modellcsaládot, amely mostantól crossoveres formulát is kapott. ","shortLead":"Jelentősen átdolgozták a Tipo modellcsaládot, amely mostantól crossoveres formulát is kapott. ","id":"20210108_66_millio_forinttol_indul_az_ujdonsag_Fiat_Tipo_Cross","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f5b287-f5bd-40b1-800b-e4ec06cd65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d053bb-47b3-4744-a34f-6ca4fbdf15d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_66_millio_forinttol_indul_az_ujdonsag_Fiat_Tipo_Cross","timestamp":"2021. január. 08. 18:55","title":"6,6 millió forinttól indul az újdonság Fiat Tipo Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0897ced8-25f8-406a-85ed-aa7f4b1812ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A képviselőházban szinte biztosan meglenne a többség az impeachment-eljárás megindításához.","shortLead":"A képviselőházban szinte biztosan meglenne a többség az impeachment-eljárás megindításához.","id":"20210108_donald_trump_demokratak_felmentes_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0897ced8-25f8-406a-85ed-aa7f4b1812ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb442480-d95e-4276-a163-eecadf0c9c37","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_demokratak_felmentes_impeachment","timestamp":"2021. január. 08. 21:03","title":"Trump azonnali felmentését követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaa70f9-fa6c-45db-a609-c2b74d4e76c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közösségi médiában tettek megjegyzéseket Mohamed prófétára.","shortLead":"A közösségi médiában tettek megjegyzéseket Mohamed prófétára.","id":"20210108_pakisztan_halalos_itelet_istenkaromlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faaa70f9-fa6c-45db-a609-c2b74d4e76c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6215f3-6c2c-43b9-93cc-2a778b19b325","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_pakisztan_halalos_itelet_istenkaromlas","timestamp":"2021. január. 08. 20:39","title":"Halálra ítéltek három embert istenkáromlásért Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]