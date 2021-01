Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is tisztában volt az Apple, mi több, egyfajta taktika állhat mögötte.","shortLead":"A jelentések szerint messze nem olyan kapós az iPhone 12 mini, mint társai. Vannak, akik úgy vélik, ezzel korábban is...","id":"20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e51468-2342-42d9-8296-8043b477b9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_apple_iphone12_mini_eladasi_adatok","timestamp":"2021. január. 12. 12:03","title":"A legkisebb iPhone-t csak azért adta ki az Apple, hogy jobban vegyék a többit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is, a jelenből pedig Putyint és Orbán Viktort említi külön. ","shortLead":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is...","id":"20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1d9f4-f5db-4ec7-860c-0b778efade5b","keywords":null,"link":"/360/20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","timestamp":"2021. január. 11. 09:40","title":"Orbánnal példálózik a New York Times a hazugság művészetéről szóló cikkében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","shortLead":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","id":"20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bb819-c11e-4caf-b453-a4cc52cb6f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 12. 10:41","title":"Petíció indult a kormánymédia Krekó Péter elleni uszítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","id":"20210111_KSH_pedagogusok_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5127fb-1586-460d-973e-52a9d2520170","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_KSH_pedagogusok_emmi","timestamp":"2021. január. 11. 20:13","title":"KSH: 3 ezerrel csökkent egy év alatt a pedagógusok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni a jövőjükről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni...","id":"20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e1f7e-819b-4e0d-bace-02b31c338054","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","timestamp":"2021. január. 11. 17:53","title":"Szijjártó reagált Obama kritikájára: Aki az ország vezetőit kritizálja, az a magyarok döntését minősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városban január 11-től megkezdik a szabálytalanul parkoló autók kerékbilincselését.","shortLead":"A városban január 11-től megkezdik a szabálytalanul parkoló autók kerékbilincselését.","id":"20210111_elfogyott_a_turelem_matol_kerekbilincselnek_esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac1b0b-ce29-4fb4-b38d-721eadd4da8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_elfogyott_a_turelem_matol_kerekbilincselnek_esztergomban","timestamp":"2021. január. 11. 07:59","title":"Elfogyott a türelem: mától kerékbilincselnek Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele, táblagépként vagy miniatűr laptopként működik.","shortLead":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele...","id":"20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12fc87-13ae-4f45-b7fb-1bc86f2e4528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","timestamp":"2021. január. 11. 14:26","title":"Egyszerre laptop, táblagép és kézikonzol a Lenovo új terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]