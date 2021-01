Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért a miniszterelnök a 25 éven aluliaknak; az év végi osztogatással szállt el még jobban a költségvetés hiánya; az élelmiszerek drágulása húzta az inflációt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért a miniszterelnök a 25 éven aluliaknak; az év végi osztogatással szállt el még...","id":"20210117_Es_akkor_adomentesseg_inflacio_hiany_tesla_bulinegyed_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d72f64d-675c-4081-b4f7-14b06dca6d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Es_akkor_adomentesseg_inflacio_hiany_tesla_bulinegyed_vonat","timestamp":"2021. január. 17. 07:00","title":"És akkor az adómentesség lehet az új rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornáján.","shortLead":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező...","id":"20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b449fd2-9e74-4a7f-a3f5-ec1f0f39b64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","timestamp":"2021. január. 17. 12:58","title":"Feltörték a Burger King magyar Instagram-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése. Indiában, a csevegőszolgáltatás egyik legnagyobb piacán most komoly jogi lépéseket fontolgatnak.","shortLead":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése...","id":"20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd32ed-89fb-4891-8d28-7a74905580ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","timestamp":"2021. január. 17. 10:03","title":"Perre vinnék a WhatsApp változtatásait a 400 millió felhasználós Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc7a47-1fc3-4a72-b7fd-c06dabd86153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz elhinni, de igaz: a győri Fidesz nemcsak, hogy gratulál Orbán Gáspárnak, amiért a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként elvégzett egy brit elit katonai képzést, de mindezt egy kormányt gyalázó oldalról leszedett, csak tessék-lássék kisatírozott képpel teszik.","shortLead":"Nehéz elhinni, de igaz: a győri Fidesz nemcsak, hogy gratulál Orbán Gáspárnak, amiért a Honvédelmi Minisztérium...","id":"20210117_Amator_modon_modositott_gyalazkodo_keppel_gratulal_a_katonai_elitkepzeshez_Orban_Gasparnak_a_gyori_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bc7a47-1fc3-4a72-b7fd-c06dabd86153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f27764f-d20f-41a6-8b5d-cefc680eac64","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Amator_modon_modositott_gyalazkodo_keppel_gratulal_a_katonai_elitkepzeshez_Orban_Gasparnak_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2021. január. 17. 14:22","title":"Amatőr módon módosított gyalázkodó képpel gratulál a katonai elitképzéshez Orbán Gáspárnak a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90329452-6c87-4388-a976-01443d8690e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó gazdáját egyik rokona hívta fel, hogy nem mindennapi módon parkol az autója.","shortLead":"Az autó gazdáját egyik rokona hívta fel, hogy nem mindennapi módon parkol az autója.","id":"20210117_Oldalara_forditottak_a_parkolo_autot_hogy_kilopjak_a_katalizatorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90329452-6c87-4388-a976-01443d8690e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd3103a-12f1-4d6a-9eb0-8f089854571c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_Oldalara_forditottak_a_parkolo_autot_hogy_kilopjak_a_katalizatorat","timestamp":"2021. január. 18. 04:26","title":"Oldalára fordították a parkoló autót, hogy kilopják a katalizátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac847982-fa0c-4544-a223-85ed7a305baa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hadgyakorlatot tartott szombaton az iráni Forradalmi Gárda, tengerfelszíni célpontok ellen bevethető rakétákat próbáltak ki az Indiai-óceánon elhelyezett célpontokon.","shortLead":"Újabb hadgyakorlatot tartott szombaton az iráni Forradalmi Gárda, tengerfelszíni célpontok ellen bevethető rakétákat...","id":"20210116_Ujabb_hadgyakorlatot_tartott_az_irani_Forradalmi_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac847982-fa0c-4544-a223-85ed7a305baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484516d0-f9d0-4b62-8177-974e5a411713","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Ujabb_hadgyakorlatot_tartott_az_irani_Forradalmi_Garda","timestamp":"2021. január. 16. 20:24","title":"Újabb hadgyakorlatot tartott az iráni Forradalmi Gárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]