[{"available":true,"c_guid":"a87cad4b-e1d9-4ddb-b726-ccfcc272c5b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgás házak tucatjait döntötte romba a Nyugat-Szulavézi tartományban és három helyen is földcsuszamlást okozott.","shortLead":"A földmozgás házak tucatjait döntötte romba a Nyugat-Szulavézi tartományban és három helyen is földcsuszamlást okozott.","id":"20210115_foldrenges_indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a87cad4b-e1d9-4ddb-b726-ccfcc272c5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce8206-2e52-40ce-81be-70807c88c0ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_foldrenges_indonezia","timestamp":"2021. január. 15. 21:34","title":"34 halott, 600 sérült: erős földrengés volt Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen. 