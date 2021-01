Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","shortLead":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","id":"20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8a6ac-35c1-41c5-a282-1e5cd14ba5d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 20. 07:53","title":"Beiktatása előtt a járvány 400 ezer amerikai halottjára emlékezett Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon élő, 89 évesnél idősebb emberek kapják meg a védőoltást – hangzott el az operatív törsz szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon...","id":"20210120_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f139a-983e-4c7f-89cb-d4ffc595b2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 20. 13:35","title":"Müller: Nem fordulhat elő olyan, hogy a nap végén kiöntsenek megmaradt vakcinaadagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelet-Közép-Európa 11 országában, köztük Magyarországon is keresik a megoldásokat.","shortLead":"Kelet-Közép-Európa 11 országában, köztük Magyarországon is keresik a megoldásokat.","id":"20210120_google_projekt_fenntarthato_fejlodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc23557-a4c7-4e21-8ae4-a59fac71a0ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_google_projekt_fenntarthato_fejlodes","timestamp":"2021. január. 20. 11:20","title":"A válságból való kilábalást segítő ötleteket támogatja a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ ellenőrzését is, hogy távol tartsa az új koronavírust az országtól.","shortLead":"Az észak-koreai vezetés fokozza a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseit, és szigorítja a határ...","id":"20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58143c3-48f9-4c40-8f82-df53d06399b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356f56d2-8108-4679-8f18-ee60b950bdef","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 06:54","title":"Ezrek ücsörögtek egymás mellett maszk nélkül, de aggódnak a partra sodródott tárgyak miatt Észak-Korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest jóval egyszerűbb beültetni a betegek szemébe, ráadásul a gyógyulási idő is sokkal rövidebb.","shortLead":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest...","id":"20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e56f1-5f33-4bdb-885e-3c4095115b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","timestamp":"2021. január. 19. 20:03","title":"Mesterséges szaruhártyát kapott a 78 éves férfi, visszanyerte a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette.","shortLead":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási...","id":"20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6053ddff-0923-4754-a793-3d7a16951508","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","timestamp":"2021. január. 21. 12:27","title":"Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","shortLead":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","id":"20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1caae-13fa-4513-a28b-5e2415e0c173","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","timestamp":"2021. január. 21. 12:31","title":"Lebontják Milánó legendás stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]