Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Annak ellenére, hogy a házasság szabályrendszere sok helyen már lazább, a névváltoztatás még mindig fontos része a házasság intézményének. Mit gondolnak erről a hagyományról a feministák?","shortLead":"Annak ellenére, hogy a házasság szabályrendszere sok helyen már lazább, a névváltoztatás még mindig fontos része...","id":"20210112_Felvegyeme_a_ferjem_nevet_miutan_osszehazasodtunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d49266-dec0-45a8-b4f6-02d2b4e9a5a9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210112_Felvegyeme_a_ferjem_nevet_miutan_osszehazasodtunk","timestamp":"2021. január. 12. 19:11","title":"Felvegyem-e a férjem nevét, miután összeházasodtunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új laptopjáról.","shortLead":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új...","id":"20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf54e70-4ffd-4010-9be2-fd5ad607c994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","timestamp":"2021. január. 12. 11:03","title":"Bivalyerős laptopot mutatott be a Lenovo, itt az IdeaPad 5 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46752b47-d73e-4cfb-bc59-eebc6ca69554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekkori lelki sebek miatt kezdte gyűjteni a plüssmackókat Schmidt Valéria, akit mindenért kárpótol a Guinness-rekorder kiállításán járó gyerekek boldogsága. A gyűjteménynek most egy raktárban kell kivárnia a járványhelyzet végét.","shortLead":"Gyerekkori lelki sebek miatt kezdte gyűjteni a plüssmackókat Schmidt Valéria, akit mindenért kárpótol...","id":"20210113_mackogyujtemeny_koronavirus_schmidt_valeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46752b47-d73e-4cfb-bc59-eebc6ca69554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1013efd3-3685-4f3c-bd47-7d28e89dce06","keywords":null,"link":"/elet/20210113_mackogyujtemeny_koronavirus_schmidt_valeria","timestamp":"2021. január. 13. 11:56","title":"20 ezer plüssmackó alussza téli álmát egy harsányi raktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel a Budapest–Sátoraljaújhely vonalon lesz az év legtöbb hibája, de a Budapest–Záhony vonalon annyi gond volt az év végén, hogy csak december legutolsó napjaiban lett egyértelmű, melyik lesz az első helyezett. Az ország vasútvonalainak közel harmadán semmilyen gond nem volt, a hibák többsége alig több, mint tucatnyi vonalon koncentrálódott.","shortLead":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel...","id":"20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685f67-c2bd-4a4b-8db7-d10ccfad13e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","timestamp":"2021. január. 11. 17:00","title":"Elkészült Magyarország legproblémásabb vasútvonalainak teljes 2020-as listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online rendezvénnyel készül a hétvégére.","shortLead":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online...","id":"20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9638cd-477f-4c35-a061-d7a1317f1c8d","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","timestamp":"2021. január. 12. 08:10","title":"Száz éve „fűrészelt ketté” először egy nőt egy bűvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2ae37b-9539-4826-bbb0-4ff8e31c9aab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelenleg Írországban a legmagasabb az egymillió főre eső fertőzések aránya világszerte. Egyes szakértők szerint ez a karácsony előtti enyhítések következménye.","shortLead":"Jelenleg Írországban a legmagasabb az egymillió főre eső fertőzések aránya világszerte. Egyes szakértők szerint...","id":"20210111_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_irorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2ae37b-9539-4826-bbb0-4ff8e31c9aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ed320b-395c-4c7e-8c31-b0fa1a6b2477","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_irorszag","timestamp":"2021. január. 11. 22:05","title":"Most kanalazzák az írek a karácsonyi feketelevest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","shortLead":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","id":"20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261ee05-6f7e-49de-82c9-540e390646b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","timestamp":"2021. január. 13. 09:21","title":"Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai tesztje még nem zárult le.","shortLead":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai...","id":"20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39805c-d59c-4e1f-bbf0-6fa91bdb217d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 05:22","title":"\"Light\" verziója is van már az orosz vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]