Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Megerősítette az Origo szerda esti információját Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta: a magyar hatóságok valóban ideiglenes engedélyt adtak az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának, valamint az orosz Szputnyik V vakcinának. Más információt nem árult el, így azt sem tudni, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) mikor kezdte el vizsgálni a brit vakcina dokumentumait és mi alapján adta meg az engedélyt.

Gulyás az Európai Bizottság mellett most már az Európai Gyógyszerügynökséget is kritizálta, mert szerinte rendkívül lassan engedélyezi az AstraZeneca oltóanyagát. Így „kénytelenek voltunk saját beszerzési forrásokat keresni”, ezért tárgyalnak Kínával és Oroszországgal is. A miniszter hangsúlyozta, hogy csak olyan vakcinákat szeretnének beszerezni, amivel már több millió embert beoltottak és a magyar hatóságok biztonságosnak és hatékonynak minősítették őket.

“Ha valaki valamelyik vakcinában nem bízik meg, kérheti azt, hogy amikor az általa preferált vakcinából elegendő lesz, akkor kerüljön sorra” – tette hozzá Gulyás.

Moszkvában tényként kezelik

Az OGYÉI főigazgatója már az M1 szerda esti Híradójában arról beszélt, hogy a szervezet szakemberei „meggyőzőnek találták” az orosz Szputnyik V-t. Szentiványi Mátyás szerint az engedélyezés általában hosszú folyamat, de ezt most alig több mint két hónap alatt sikerült teljesíteni, amit hatalmas eredménynek nevezett. A magyar jogszabályok alapján ideiglenes, Magyarország területén érvényes használatbavételi engedélyt adtak ki, ami hat hónapra szól, és további hat hónappal egyszer meghosszabbítható.

© Sputnik Vaccine

Az OGYÉI most a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakvéleményére vár, amely várhatóan néhány hét alatt állapítja meg, hogy a vakcina valóban megfelel-e annak, ami az arról szóló dokumentumokban szerepel. Ehhez az NNK minden egyes gyártási tételt újra és újra meg fog vizsgálni.

Mindez azt is jelenti, hogy egyelőre nem tudni, mikor érkezhet meg az első szállítmány a Szputnyik V oltóanyagból, és ami még fontosabb, mikor kezdhetik el vele oltani a lakosságot. Ami biztos, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten Moszkvában tárgyal, Gulyás Gergely szerint azt is csak ő fogja tudni megmondani, hogy mennyi érkezhet belőle Magyarországra. A miniszter szerint az oroszok már a korábban fennálló gyártókapacitás-hiányt is megoldották, ha szükséges, tudnak belőle eleget előállítani.

Gulyás itt ismételte meg azt is, hogy a kínai Sinopharmmal már megállapodtak 1 millió vakcina azonnali szállításáról, de ehhez szükség van az OGYÉI engedélyére.

A hvg.hu-hoz eljutott közleményben erősítette meg ma a Szputnyik magyarországi engedélyezését az oroszországi oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap is. Ebben Kirill Dmitrijev, az RFPI vezérigazgatója azt írta: Magyarország az első Európai Uniós ország, mely engedélyezte a Szputnyik V vakcinát.

„A döntés nagyon fontos, mert azt bizonyítja, hogy az oltóanyag 90 százalék feletti hatékonyságát és biztonságát nagyra értékelik magyar partnereink” – írta.

A közlemény szövege szerint

az orosz oltóanyagot eddig Algériában, Argentínában, Bolíviában, Szerbiában, Palesztinában, Paraguayban és Türkmenisztánban engedélyezték hasonló eljárással.

A vakcina Oroszországban és Fehéroroszországban is engedélyezett.

AstraZeneca: engedély van, vakcina nincs

Bonyolultabb az AstraZeneca oltóanyagának kérdése, amit Gulyás szerint szintén engedélyeztek a magyar hatóságok. Az oltóanyaggal már december óta oltanak az Egyesült Királyságban, ehhez a brit gyógyszerészeti hatóságok adták meg az engedélyt, amire a szabályok szerint volt lehetőségük.

Az AstraZeneca azonban ott van a hat vakcina között, amelyekről az Európai Unió közös beszerzésről tárgyal a gyártóval, így az egyes államok nem tárgyalhatnak külön, nehogy a gazdagabb tagállamok elvigyék az összeset. (Amelyiknél nincs szó közös beszerzésről – ilyen az orosz és a kínai vakcina is –, ott a tagállamok tárgyalhatnak külön-külön is.)

A brit oltóanyag dokumentumai január 12-én érkeztek be az Európai Gyógyszerügynökséghez, mely közlése szerint január 29-én fog dönteni az engedélyezésről. Amíg ez nincs meg, addig hiába van rá magyar engedély, nem érkezhet belőle Magyarországra, erre Gulyás Gergely is utalt a kormányinfón. A közös beszerzés részleteiről egyébként a tagállamok közösen döntöttek, a megállapodást a magyar kormány is aláírta.

A bejelentésben az is furcsa, hogy a magyar hatóságok eddig egyáltalán nem kommunikálták, hogy bármilyen módon vizsgálnák az oxfordi vakcinát. Ehhez képest Gulyás szerint már a múlt héten ideiglenes engedélyt adott rá az OGYÉI.

A hvg.hu szerda este kérdést küldött az NNK-nak, az operatív törzsnek és a Kormányzati Tájékoztatási Központnak is a témában, de eddig egyik helyről sem kaptunk választ. Kérdéseket küldtünk az AstraZeneca gyártójának is.

Az Európai Bizottság augusztusban állapodott meg az AstraZeneca képviselőivel 400 millió adagról, ebből több millió adagot kapna Magyarország. A szállítás a január 29-ei engedélyezés után azonnal meg is kezdődhet, ennek fényében különösen érthetetlen, miért volt szükség a magyar hatóságok külön engedélyezésére, főleg, hogy a szállítás az EMA jóváhagyása előtt nem kezdődhet meg.

(Címlapképünk illusztráció.)