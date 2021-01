Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","shortLead":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","id":"20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1caae-13fa-4513-a28b-5e2415e0c173","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","timestamp":"2021. január. 21. 12:31","title":"Lebontják Milánó legendás stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","shortLead":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg...","id":"remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d6bf4e-cb3a-4f19-b125-c9d4bb799df5","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"\"Legszívesebben fel sem kelnék, csak tavasszal\" - Most a téli depresszió is nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"99f97e73-289a-4e6d-a4da-037943b1aa9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy épület csütörtökön a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében Indiában. Ott gyártják az országnak és a térségnek szánt koronavírus elleni oltások nagy részét. Nagy-Britanniában eközben áradás fenyegeti az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját gyártó üzemet.","shortLead":"Kigyulladt egy épület csütörtökön a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében Indiában. Ott gyártják az országnak és...","id":"20210121_koronavirus_tuz_langok_india_vakcinagyarto_intezet_pune","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f97e73-289a-4e6d-a4da-037943b1aa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c3153-90a1-4321-84d9-1dc4c38ceb75","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_koronavirus_tuz_langok_india_vakcinagyarto_intezet_pune","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"Indiában tűz, a briteknél víz fenyegeti a vakcinagyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Az Azonnali értesülése szerint a pártelnök lehet a Momentum jelöltje az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396f4d4-d684-4b19-b270-e4fb593a0285","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_FeketeGyor_miniszterelnokjelolt_lesz","timestamp":"2021. január. 22. 13:11","title":"Fekete-Győr miniszterelnök-jelölt lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]