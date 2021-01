Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","shortLead":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","id":"20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93450665-ac22-4cae-abb9-d4d15dd1c255","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 20:53","title":"Nagyot csökkent az új fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","shortLead":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","id":"20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0cd29-15d9-48bd-84c3-7526a0e1fb22","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 20:21","title":"Lengyelországban március végéig több mint 3 millió embert oltanak be koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","id":"20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3ef36a-deba-4260-8a98-f5952e4d3acc","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 26. 09:19","title":"Koronavírus: 500 alatt az új fertőzöttek száma, 89-en hunytak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen védelemmel készül felruházni újabb operációs rendszerét a Microsoft.","shortLead":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen...","id":"20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa88f385-5c16-48f3-8b1e-877bf1420f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","timestamp":"2021. január. 26. 11:03","title":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval nehezítené a laptoptolvajok dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487c50b-4619-4a4e-b997-bade5e2eff06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság legalább hetven embert őrizetbe vett.","shortLead":"Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság...","id":"20210126_hollandia_tuntetes_demonstracio_eroszak_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6487c50b-4619-4a4e-b997-bade5e2eff06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84dcb7e6-e605-4638-8b86-b21fa4fca3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_hollandia_tuntetes_demonstracio_eroszak_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 26. 12:05","title":"Könnygázzal és vízágyúval oszlatták az erőszakos tüntetőket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január 25-től, mától férhetnek hozzá a magyarok. Első tapasztalataink szerint az oldal gyakran igen lassan működik. Amikor sikerül elérni, és az ember meglátja a programok listáját, akkor jön rá: ezért talán kár volt próbálkozni.","shortLead":"Megkíséreltük letölteni az innovációs minisztérium által összerakott digitális jólét szoftvercsomagot, amelyhez január...","id":"20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33099c3-9a19-4504-abce-acd11cbff73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_itm_digitalis_jolet_alapcsomag_ingyenes_szoftverek_home_office_digitalizacio_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2021. január. 25. 10:33","title":"Mától letölthető a kormány ingyenes otthoni szoftvercsomagja, de ne örüljön előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobott fenyőfából körülbelül tízezer liter, C- és D-vitaminban gazdag üdítőt készít egy észt cég.","shortLead":"Egy kidobott fenyőfából körülbelül tízezer liter, C- és D-vitaminban gazdag üdítőt készít egy észt cég.","id":"20210125_Kidobott_karacsonyfabol_keszitettek_uditot_Esztorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90dd719f-3669-46b3-8a57-5cc3924012bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc1ad3-427f-4b67-8a42-f46c24c209cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Kidobott_karacsonyfabol_keszitettek_uditot_Esztorszagban","timestamp":"2021. január. 25. 11:09","title":"Kidobott karácsonyfákból készítenek üdítőt Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc76bee-fe31-4b2b-9598-f3e324b4399b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az uniós szabályozást megelőzve készül megregulázni a közösségi médiumokat a magyar kormány, mert a választási kampányban nem szeretne olyan letiltásokkal szembesülni, mint a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Az uniós szabályozást megelőzve készül megregulázni a közösségi médiumokat a magyar kormány, mert a választási...","id":"202103__varga_judit_akcioban__techcegek__trumphatas__megosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc76bee-fe31-4b2b-9598-f3e324b4399b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cee08-7920-4669-83cc-fe11b8cac5c3","keywords":null,"link":"/360/202103__varga_judit_akcioban__techcegek__trumphatas__megosztas","timestamp":"2021. január. 25. 11:00","title":"Összeesküvés-elméletre építi digitális szabadságharcát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]