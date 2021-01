Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról. Egy dolog azonban mindenhol közös: egyre több országban törnek ki zavargások a járványügyi korlátozások miatt. A kormányoknak így a koronavírus terjedése mellett már az emberek türelmetlenségével is meg kell küzdeniük. ","shortLead":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és...","id":"20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc307d4-01a1-4c76-99e3-bfdc392599f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"Országok a teljes idegösszeomlás szélén: Európa-szerte tüntetnek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek közt a Cseh Tamás-dalok szövegírója, az Eldorádó rendezője, a Megáll az idő forgatókönyvírója. Nélküle nem lenne olyan, amilyen sem a magyar film, sem a magyar színház, sem a magyar popzene. Január 25-én ünnepli 75. születésnapját Bereményi Géza. ","shortLead":"Többek közt a Cseh Tamás-dalok szövegírója, az Eldorádó rendezője, a Megáll az idő forgatókönyvírója. Nélküle nem lenne...","id":"20210125_Beremenyi_Geza_iro_rendezo_75_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb817820-5db1-45c2-a33f-09f4ebf4f8d9","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Beremenyi_Geza_iro_rendezo_75_eves","timestamp":"2021. január. 25. 16:57","title":"Bezárva Magyarországra – Bereményi Géza 75","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","shortLead":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","id":"20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0cd29-15d9-48bd-84c3-7526a0e1fb22","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 20:21","title":"Lengyelországban március végéig több mint 3 millió embert oltanak be koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. Most, a gyenge eredmények láttán, valószínűleg visszahívják.","shortLead":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. Most, a gyenge eredmények láttán, valószínűleg...","id":"20210125_dardai_pal_hertha_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cee500e-8eb9-4d7f-b93e-a2590701998a","keywords":null,"link":"/sport/20210125_dardai_pal_hertha_bundesliga","timestamp":"2021. január. 25. 12:23","title":"Már ma bejelenthetik Dárdai Pál visszatérését a Hertha felnőtt csapatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan politikust felmutatni, aki azt képviseli: túlzó és következetlen a járványügyi betiltások sora, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan...","id":"20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ed6bc-a1ec-40b8-9583-e924a658d321","keywords":null,"link":"/360/20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Ceglédi: Kedves Egyesült Ellenzék, nyissatok, ne lökjetek minket a Mi Hazánkhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5304f30f-cac2-4763-ae7a-e8f4c766bc94","c_author":"Demeter Péter","category":"360","description":"Egyre nagyobb fordulatszámon pörög az autóipar átállása elektromos hajtásra, ezzel összefüggésben a gyártók új, illetve villanyosra átszerelt régi modellek dömpingjével keresik a vásárlók kegyeit. Azért belső égésű motorral hajtott és hibrid modellekből sem lesz hiány.","shortLead":"Egyre nagyobb fordulatszámon pörög az autóipar átállása elektromos hajtásra, ezzel összefüggésben a gyártók új, illetve...","id":"20210125_2021ben_felrobban_az_elektromos_autok_piaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5304f30f-cac2-4763-ae7a-e8f4c766bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7258ee-a7d7-4493-835f-131df59bbc14","keywords":null,"link":"/360/20210125_2021ben_felrobban_az_elektromos_autok_piaca","timestamp":"2021. január. 25. 13:30","title":"2021-ben berobban az elektromos autók piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","shortLead":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","id":"20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed46119-ced5-44df-a441-43c0f17dec40","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","timestamp":"2021. január. 24. 17:06","title":"Ismét nem volt 6 találatos szelvény a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot indított a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok számának növelésére.\r

","shortLead":"A fővárosi önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot indított a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok számának...","id":"20210125_CT_MR_Budapest_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc6a284-c21c-4ca2-886f-f42f3a230992","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_CT_MR_Budapest_kozbeszerzes","timestamp":"2021. január. 25. 17:45","title":"Állami pénzből bővülhet a fővárosi CT és MR diagnosztikai ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]