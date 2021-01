Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest az olaszországi járványhelyzetről.","shortLead":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest...","id":"20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d912ab-39ef-4c63-8cbd-7f858cfa472e","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 29. 17:20","title":"Duplája lehet az olasz fertőzöttek száma a hivatalos adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","shortLead":"A győriek a BL-ben rekordot jelentő, 49 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek.","id":"20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f2af0d-3a9c-4ff8-9434-b55fd1328718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05958f0-e12a-4226-a57e-8e8799da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20210129_gyor_kezilabda_bl_montenegro","timestamp":"2021. január. 29. 22:08","title":"Kézilabda BL: megnyerte montenegrói mérkőzését a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","shortLead":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","id":"20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4262e1-1fe8-4697-b3d4-9b7b24fccfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","timestamp":"2021. január. 29. 16:36","title":"A Johnson & Johnson azt állítja, 66 százalékos a vakcinája hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra az ősszel leleplezett Logan, Sandero és Sandero Stepway, melyekből a későbbiekben hibrid változat is készülni fog.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra az ősszel leleplezett Logan, Sandero és Sandero Stepway, melyekből a későbbiekben hibrid...","id":"20210129_magyarorszagon_az_uj_daciak_kiderult_mennyibe_kerulnek_sandero_stepway_logan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e7ffe6-b018-45e2-8cf7-d7faaf4d3e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_magyarorszagon_az_uj_daciak_kiderult_mennyibe_kerulnek_sandero_stepway_logan","timestamp":"2021. január. 29. 12:31","title":"Magyarországon az árbajnok új Daciák – kiderült, pontosan mennyibe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40bff28-42f1-411d-9c0e-6e900ae1de3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint.","shortLead":"A független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt a színész és rendező szerint.","id":"20210128_fodor_tamas_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40bff28-42f1-411d-9c0e-6e900ae1de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a78ee8-4b1b-4507-9a66-dcd99bf0f3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_fodor_tamas_interju","timestamp":"2021. január. 28. 17:35","title":"Fodor Tamás az SZFE új vezetéséről: Ez az ügy egy tökéletes kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem fizették ki a vállalkozót, aki emiatt lezárta a több százmillióért felépített nagykőrösi klubházat. Az önkormányzat képviselői megpróbáltak behatolni az épületbe, de a vállalkozó kihívta rájuk a rendőröket. Az ügyben érintett Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület egy éve furcsa körülmények között kapott 400 milliós támogatást a klubháza felépítésére.","shortLead":"Nem fizették ki a vállalkozót, aki emiatt lezárta a több százmillióért felépített nagykőrösi klubházat. Az önkormányzat...","id":"20210128_nagykorosi_kinizsi_sportegyesulet_klubhaz_tao_elszamolasi_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f15c3c-06b0-416a-a342-20b06ffc3ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_nagykorosi_kinizsi_sportegyesulet_klubhaz_tao_elszamolasi_vita","timestamp":"2021. január. 28. 19:21","title":"Rendőrt hívtak a nagykőrösi fociklub székházához, miután az önkormányzat megpróbált betörni az épületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca09bf8-2b5d-449f-993f-374e4f4a952c","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A halászhálók, az illegális aranybányászatból származó higany, és a vízerőművek építése is a kihalás szélére sodorta a Dél-Amerika legnagyobb folyójában élő delfineket. ","shortLead":"A halászhálók, az illegális aranybányászatból származó higany, és a vízerőművek építése is a kihalás szélére sodorta...","id":"20210128_Kihalas_fenyegeti_az_Amazonasban_honos_edesvizi_delfineket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca09bf8-2b5d-449f-993f-374e4f4a952c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e191c67-9f4c-4859-87b4-34e9e0940d70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Kihalas_fenyegeti_az_Amazonasban_honos_edesvizi_delfineket","timestamp":"2021. január. 28. 18:22","title":"Kihalás fenyegeti az Amazonasban honos édesvízi delfineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak kínálgat. Elég kapacitás sincs a Szputnyik V gyártására, így az ajánlatot, és annak esetleges elfogadását is politikai szándékok irányítják.","shortLead":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak...","id":"202104_bizalomdeficit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559625f-86e8-4af6-b1b2-341e3de351cb","keywords":null,"link":"/360/202104_bizalomdeficit","timestamp":"2021. január. 28. 17:00","title":"Az oroszoknak nincs elég vakcinájuk, mégis adnának, de az EU még nem kér belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]