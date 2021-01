Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa58a6ef-6f13-4216-89de-765b6b6b2716","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Lezárult a trieszti kikötő állami átvétele, ám még jó ideig nem használható érdemben a terület. Erre is a járvány utáni újjáépítésre szánt pénzből költ a kormány.","shortLead":"Lezárult a trieszti kikötő állami átvétele, ám még jó ideig nem használható érdemben a terület. Erre is a járvány utáni...","id":"202104__kikotobiznisz__trieszti_tengerpart__elhuzodo_beruhazas__vizfejetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa58a6ef-6f13-4216-89de-765b6b6b2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cdd49f-d2d5-49f3-82a6-35311c7aff8a","keywords":null,"link":"/360/202104__kikotobiznisz__trieszti_tengerpart__elhuzodo_beruhazas__vizfejetlenseg","timestamp":"2021. január. 30. 08:15","title":"Végre tényleg megvette a trieszti kikötőt a kormány, de azt továbbra sem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","shortLead":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","id":"20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296a437-1b8a-481d-aa70-7b760e59e8e3","keywords":null,"link":"/sport/20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"Kézilabda-vb: összejött a címvédés Dániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment) tárgyalásai.","shortLead":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment...","id":"20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcad4-fffd-4c60-a76f-7d5806913548","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","timestamp":"2021. január. 31. 10:41","title":"Leléptek Trump ügyvédjei a vádeljárás tárgyalása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megújult erővel építi tovább nemzetközi pozícióit Kína. A felelősséget magáról elhárítva, kemény eszközökkel kezelte a tőle indult koronavírus-járványt, amely alaposan megviseli Európát és Amerikát.","shortLead":"Megújult erővel építi tovább nemzetközi pozícióit Kína. A felelősséget magáról elhárítva, kemény eszközökkel kezelte...","id":"202104__kina_erosit__kihevert_jarvany__kontroll_alatt__meneteles_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14580e5-2b15-4c5b-ac38-0b97efef239c","keywords":null,"link":"/360/202104__kina_erosit__kihevert_jarvany__kontroll_alatt__meneteles_kozben","timestamp":"2021. január. 30. 13:30","title":"Kína a járványt is a maga javára fordította, pedig tőle indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában is utcára mennek a támogatói.\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában...","id":"20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32d5a9-05f2-45b7-8af3-14086aee0569","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 31. 11:45","title":"Máris több száz embert tartóztattak le a Navalnij mellett tartott tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","shortLead":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","id":"20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c67847-0440-4048-b6a3-34d269b4b6de","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"600 ezer embert oltottak be egy nap alatt a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"","category":"itthon","description":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló felújítás során.","shortLead":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló...","id":"20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d9b428-6252-4c8c-8e0d-baf98894082c","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","timestamp":"2021. január. 30. 12:32","title":"Lánchíd oroszlánja: Bömbölök örömömben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069376a5-91bc-4633-97c0-e2c3c297ec20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A támogatást igénylők többsége a legolcsóbb kocsikra kér pénzt.","shortLead":"A támogatást igénylők többsége a legolcsóbb kocsikra kér pénzt.","id":"20210130_nagycsalados_autovasarlasi_tamogatas_varga_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=069376a5-91bc-4633-97c0-e2c3c297ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e80383-36c2-490a-8388-1a5a57d8e702","keywords":null,"link":"/cegauto/20210130_nagycsalados_autovasarlasi_tamogatas_varga_mihaly","timestamp":"2021. január. 30. 10:25","title":"50 milliárdot fizetett a kormány arra, hogy húszezer családnak új autója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]