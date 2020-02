Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterület-használati engedélyhez kötötte az e-rollerek utcai tárolását Terézváros képviselő-testülete. Az intézkedéssel a képviselők a közlekedők biztonságát, az itt lakók érdekeit és az utcaképet védik.","shortLead":"Közterület-használati engedélyhez kötötte az e-rollerek utcai tárolását Terézváros képviselő-testülete...","id":"20200130_terezvaros_e_roller_kozterulet_hasznalati_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c793e-bb1f-4a5c-8631-4752e9142d21","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_terezvaros_e_roller_kozterulet_hasznalati_engedely","timestamp":"2020. január. 30. 14:26","title":"Bekeményít Terézváros az e-rollerekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68dcc2c-e144-40af-9f7f-105d3d17c482","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar érkezett a segítség.","shortLead":"Hamar érkezett a segítség.","id":"20200131_A_gyalogosok_emeltek_le_a_Mercedes_terepjarot_az_elgazolt_gyalogosrol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68dcc2c-e144-40af-9f7f-105d3d17c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b834fa11-1aba-412a-afcd-aa9559c4c0e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_A_gyalogosok_emeltek_le_a_Mercedes_terepjarot_az_elgazolt_gyalogosrol__video","timestamp":"2020. január. 31. 10:29","title":"A gyalogosok emelték le a terepjárót az elgázolt gyalogosról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","shortLead":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","id":"20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428020e7-5b4d-4e52-8970-b16ffdf9b887","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","timestamp":"2020. január. 31. 11:30","title":"Tűzijáték helyett Nigel Farage jutott a londoniaknak a Brexit éjszakájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b5a065-3e59-49e2-967b-1c872ddccf99","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Nekünk kicsit furcsa ez a katonás szervezettség, de a kínaiak közösségi emberek. Jobban megértik ezt. Szerintem győzni is fognak a vírus elleni háborúban\" – nyilatkozta egy francia kórházigazgató a helyszínről.","shortLead":"\"Nekünk kicsit furcsa ez a katonás szervezettség, de a kínaiak közösségi emberek. Jobban megértik ezt. Szerintem győzni...","id":"20200131_Francia_orvos_Vuhanban_a_kinaiak_megnyerik_a_haborut_a_virus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44b5a065-3e59-49e2-967b-1c872ddccf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c93de92-fe6d-4d09-99bc-5ef575110e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Francia_orvos_Vuhanban_a_kinaiak_megnyerik_a_haborut_a_virus_ellen","timestamp":"2020. január. 31. 09:42","title":"Francia orvos Vuhanban: a kínaiak megnyerik a háborút a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe kerülnek.","shortLead":"Karácsony Gergelyék zöldpolitikájába nehezen illeszthetők az energiazabáló buborékok, arról nem is beszélve, mibe...","id":"202005_allatkerti_csapda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3cc6f3-c87d-4bad-9d63-d929a8ff9a97","keywords":null,"link":"/360/202005_allatkerti_csapda","timestamp":"2020. január. 30. 10:00","title":"Állatkerti csapdát állítottak az új fővárosi vezetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád híd megállót nevezik át.","shortLead":"Az Árpád híd megállót nevezik át.","id":"20200130_Hivatalosan_is_Goncz_Arpad_varoskozpontnak_hivnak_egy_metromegallot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd959e2-1a63-459b-a7a9-1f6e786d4ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Hivatalosan_is_Goncz_Arpad_varoskozpontnak_hivnak_egy_metromegallot","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"Hivatalosan is Göncz Árpád városközpontnak hívnak egy metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó praktikus családi autóként éppúgy megállja a helyét, mint kanyarvadász sportkocsiként.","shortLead":"Ez az autó praktikus családi autóként éppúgy megállja a helyét, mint kanyarvadász sportkocsiként.","id":"20200130_bearaztak_a_462_loeros_uj_3as_bmwt_alpina_b3_m3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6965c3d3-96ab-4cb6-81ba-87ce80cdc33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_bearaztak_a_462_loeros_uj_3as_bmwt_alpina_b3_m3","timestamp":"2020. január. 30. 07:59","title":"Beárazták a 462 lóerős új 3-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott a „szardíniák” áradata. A baloldal megizmosodva, a legnagyobb parlamenti erő megroppanva került ki a tartományi választásokból.","shortLead":"Nem tudta bevenni az olasz vörös bástyát a populista vezér, Matteo Salvini, amiben fontos szerepet játszhatott...","id":"202005__olasz_tartomanyi_valasztas__populistafiasko__voros_bastya__nagy_koszonet_akishalaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadacfda-dacc-4bf7-8bc7-227c4ce548ee","keywords":null,"link":"/360/202005__olasz_tartomanyi_valasztas__populistafiasko__voros_bastya__nagy_koszonet_akishalaknak","timestamp":"2020. január. 30. 14:00","title":"Megtört a populista lendület Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]