A kedvező járványügyi helyzetet továbbra is sikerül megtartani Magyarországon – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Ismertette az elmúlt nap járványügyi adatait, és elmondta, hogy a beoltottak száma a háromszorosa az aktív fertőzöttek számának. Emlékeztetett: ha egy oltás nem véd meg a fertőzéstől, a súlyos tünetek kialakulásától akkor is védhet.

A védőoltások beadása logosztikai szempontból a harmadik szakaszban tart a tisztifőorvos szerint. Az időseknek szánt adagok a Moderna-vakcinából már megérkeztek a kormányhivatalokba, ahonnan a háziorvosok elvihetik majd őket.

Müller azt is hangsúlyozta: javasolt a védőoltás az időseknek is. Számukra tájékoztató is készült az oltás menetéről, ami elérhető a vakcinainfo.gov.hu, valamint a koronavirus.gov.hu oldalon. Javasolta továbbá, hogy a védőoltás beadására olyan ruhában menjenek az érintettek, amelyet gyorsan le lehet venni, és vigyenek enni- és innivalót, valamint a kitöltött beleegyezési nyilatkozatot. Újságírói kérdésre később arról is beszélt a tiszti főorvos, hogy ha egy páciens nem jelenik meg a védőoltásáért, akkor a háziorvos a listáján soron következőt értesíti, végül pedig az kapja meg a vakcinaadagot, akit – mint Müller fogalmazott – tulajdonképpen elér.

Eddig félmillió adag érkezett az országba a Pfizer és a Moderna vakcinájából – közölte, és elismételte azt is, amiről egy nappal korábban Szijjártó Péter külgazdasági miniszter posztolt a Facebookon: érkezett kétszer 20 ezer adag Szputnyik V vakcina is. A tiszti főorvos arra is emlékeztetett, hogy a The Lancet orvosi szaklapban megjelent egy cikk a Szputnyik V harmadik fázisú klinikai tesztjének részeredményei alapján, amely szerint több mint 90 százalékos a vakcina hatásossága, valamint biztonságos az alkalmazása.

Kásler Miklós engedélyezte az egynapos ellátások visszavezetését az egészségügyi ellátórendszerbe

– jelentette be ezután az emberi erőforrások miniszterének döntését Müller.

Két kivétel van csak: a szájsebészet és fül-orr-gégészet.

A többit előjegyzés alapján lehet igénybe venni. Szükséges azonban a beavatkozást megelőzően 72 órával PCR-tesztet végezni a betegeknek, majd közvetlenül a beavatkozás előtt antigén gyorsteszt is kell. Müller arra is figyelmeztetett, hogy az intézmények kapacitása véges.

A kérdések megválaszolásakor Müller kitért a bamlanivimab terápiára. A szakember a plazmaterápiához hasonlította ezt a koronavírus elleni gyógyszert, amely a betegség kezdeti fázisában a leghatékonyabb. A gyógyszerből 7000 adag érkezett Magyarorszára, az első 300 adagot két budapesti intézményben, a Dél-pesti Centrumkórházban és a Korányi kórházban alkalmazzák. Ha a tapasztalatok a klinikusok szerint kedvezőek, akkor további intézmények is kapnak készítményből.

Szintén kérdésre válaszolva árulta el a tiszti főorvos, hogy a brit koronavírus-variánson kívül még nem fedeztek fel másikat Magyarországon. A brit mutánst eddig 22 esetben azonosították.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az elmúlt nap intézkedéseiről beszélt. Elmondása szerint 187 ember sértette meg a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, 314 pedig a kijárási tilalmat. Nem zárattak be újabb vendéglátóhelyet kedd óta. Elrendeltek viszont 2691 hatósági házikarantént, összesen jelenleg 18 337-en vannak karanténban.