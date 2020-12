Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ügyben indult perben a norvég kormánynak adott igazat a legfelsőbb bíróság. A környezetvédelmi szervezet szerint óriási hibát követnek el.","shortLead":"Az ügyben indult perben a norvég kormánynak adott igazat a legfelsőbb bíróság. A környezetvédelmi szervezet szerint...","id":"20201222_greenpeace_sarkvidek_norveg_kormany_olaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d357d86f-2071-4d62-ae89-e6626cd26446","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_greenpeace_sarkvidek_norveg_kormany_olaj","timestamp":"2020. december. 22. 14:29","title":"Nem tudta megakadályozni a Greenpeace, hogy a norvég kormány a sarkvidékeken keressen olajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228e2c0-2d7b-4ec3-a13c-c97b33bb3d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott mellé egy 108 millió forintos büntetést is az egykori diszkópápa.","shortLead":"Kapott mellé egy 108 millió forintos büntetést is az egykori diszkópápa.","id":"20201221_vizoviczki_laszlo_fegyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0228e2c0-2d7b-4ec3-a13c-c97b33bb3d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c1a315-035b-49aa-b8c5-3c9c9c8bbab6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_vizoviczki_laszlo_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 21. 18:19","title":"Jogerősen hét év fegyházra ítélték Vizoviczki Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21115ab-40d5-481d-8018-7ed6209a30ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai OnePlus a már létező OnePlus 8T alapjaira építette fel az új mobilt, amit egyszerűen csak OnePlus 8T Concept névre keresztelt. Ez pedig el is árulja: egy koncepciótelefonnal van dolgunk.","shortLead":"A kínai OnePlus a már létező OnePlus 8T alapjaira építette fel az új mobilt, amit egyszerűen csak OnePlus 8T Concept...","id":"20201221_oneplus_8t_concept_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21115ab-40d5-481d-8018-7ed6209a30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72906149-eb47-4e51-84a8-9be3fc1a2910","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_oneplus_8t_concept_telefon","timestamp":"2020. december. 21. 20:03","title":"Új mobilt mutatott be a OnePlus, de ne rohanjon érte a boltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizenegyedik videóban Birkenstock Rebeka énekel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8f24-5e9e-4cc0-ac22-46ca406b6eff","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","timestamp":"2020. december. 22. 18:05","title":"„Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbcb5b8-56b2-490c-927a-137955aa66ad","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Arra a kérdésre, mi jó történt velem a karantén alatt, elsőként ez ugrik be: tavasszal kiolvastam a Háború és békét.","shortLead":"Arra a kérdésre, mi jó történt velem a karantén alatt, elsőként ez ugrik be: tavasszal kiolvastam a Háború és békét.","id":"20201221_Haboruim_es_bekeim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edbcb5b8-56b2-490c-927a-137955aa66ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b858ba-94a6-4c24-a4bf-3226d344f49c","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Haboruim_es_bekeim","timestamp":"2020. december. 21. 16:00","title":"Farkas Zoltán: Háborúim és békéim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetközi bizonytalanság megtette a hatását, zuhanással indította a forint a hetet.","shortLead":"A nemzetközi bizonytalanság megtette a hatását, zuhanással indította a forint a hetet.","id":"20201221_361_forint_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61c14d0-4757-48e8-8661-fa0ec475c132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_361_forint_euro","timestamp":"2020. december. 21. 15:27","title":"361 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek voltak.","shortLead":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek...","id":"20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d6ae7b-b4ea-414d-8d78-9645af4b3bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","timestamp":"2020. december. 23. 08:33","title":"Egyetlen nap alatt 27 majmot öltek meg a NASA telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]