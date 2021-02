Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa döntése következtében Nathalie Becquart francia teológus nővér lesz a Püspöki Szinódus segédtitkára.","shortLead":"Ferenc pápa döntése következtében Nathalie Becquart francia teológus nővér lesz a Püspöki Szinódus segédtitkára.","id":"20210207_no_szavazati_jog_puspoki_zsinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f103ede-9919-4517-83ae-9d4a9eacee8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_no_szavazati_jog_puspoki_zsinat","timestamp":"2021. február. 07. 21:51","title":"Először kap nő szavazati jogot a püspöki zsinatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait, így bizonyítva, hol a fertőzés gócpontja. 