Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

„Mindent azonnal és mindent az utolsó pillanatban kérnek. Nem értem, miért nem lehet eleve úgy szervezni az oltásokat, hogy legalább egy kis időnk legyen felkészülni” – így foglalta össze a hvg.hu-nak szerda délelőtt a koronavírus elleni oltások központi szervezését egy budapesti háziorvos. Kollégáival együtt ő már napok óta, reggeltől estig a praxisukba tartozó, regisztrált betegek listázását, osztályozását, besorolását és kiértékelését végzi, és – ahogy fogalmazott – „ez még csak az oltási kampány eleje”. Arról ugyanis egyelőre nekik sincs fogalmuk, mi lesz, ha ilyen szervezés mellett lényegesen több oltóanyag érkezik, és valóban beindul a lakosság tömeges oltása.

Hasonlóan fogalmazott lapunknak egy kelet-magyarországi kollégája, aki rövid példával szemléltette, hogyan is néz ki a valóságban a legidősebbek oltásának megszervezése.

Kedden még úgy volt, hogy nem oltunk a héten, mert nincs vakcina. Majd ma délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani.

A központi szervezetlenségre már a múlt héten több érintett is panaszkodott lapunknak. Akkor az is tetézte a háziorvosok gondjait, hogy sokan hiába közölték pácienseikkel a jó hírt, két nap múlva a legtöbbjüket azzal kellett visszahívniuk, hogy mégsem tudják őket beoltani, mert nem érkezett az országba elég oltóanyag. Végül 1080 praxis kapott a Moderna vakcinájából, amivel 10 ezer embert időst oltottak be a háziorvosi rendelőkben, és további 30 ezer ember az oltópontokon kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.

A variálásnak az volt az oka – ahogy azt már a kormány is jelezte – hogy több vakcinagyártó nem az előre leegyeztetett mennyiséget küldte az oltóanyagokból, így egy hete például tényleg az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem jött elég Moderna, eszerint kellett vasárnap módosítani az oltási tervet. Ezen a héten viszont már nem lesz olyan háziorvosi praxis az országban, ahova nem érkezik valamelyik oltóanyagból, és ne szereznének tapasztalatot a vakcina beadásában – legalábbis ezt ígérte az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Békássy Szabolcs, az Országos Háziorvosi Kollégium vezetője.

A tervek szerint most országszerte 2040 praxisnak lesz lehetősége az AstraZeneca vakcinájával beoltani az 59 év alatti a krónikus betegeket, másik 2964 rendelőben pedig a Pfizer/BioNTech készítményével oltják a legidősebbeket. Budapesten további 560 háziorvosi praxisban nyílik arra lehetőség, hogy öt-öt jelentkezőt oltópontra irányítsanak, ahol a Szputnyik oltóanyagot kapják majd meg - részletezte Békássy.

Azt nem lehet tudni, hogy az utóbbit miért csak a fővárosban alkalmazzák, Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a döntés abból a szempontból mindenképpen szerencsés, mert a hét második felében rendkívüli időjárási körülményekre kell számítani, így Budapesten könnyebb lesz eljutni az oltópontokra, mint a távolabbi, vidéki helyszíneken.

Minden a nyakukba szakadt

Információink szerint hétfőn valóban nagyon sok olyan háziorvos kapott értesítést az oltóanyagok érkezéséről, akik a múlt héten az első körből még kimaradtak. Abban azonban még vannak különbségek, hogy erről kit mikor értesítettek. Sokan már hétfőn megkapták az erről szóló emailt, másnak viszont csak kedd este szóltak, hogy másnap már át is veheti a neki járó oltóanyagokat.

Az ugyanakkor nem változott, hogy csakúgy, mint a múlt héten, gyakorlatilag most is minden oltással kapcsolatos teendő a háziorvosok nyakába szakadt, akiknek emellett a „hagyományos” betegeiket is el kell látniuk.

„A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől jönnek az adatok, hogy mely páciensek az érintettek. Ezután a hozzánk tartozó védelmi bizottságnak elküldjük, közülük kiket tartunk alkalmasnak az oltásra. Majd ezután visszaszólnak, hogy mi oltunk, vagy oltópontra irányítják a pácienst. Ha az utóbbi, akkor külön kommunikálni kell a kórházzal, mikor fogadják, majd ugyanezt a kört meg kell futni a beteggel is, mikor tud menni. Az oltóanyagot magát pedig a kormányhivataltól vehetjük át” – írta le a folyamatot az egyik budapesti háziorvos.

Ő úgy véli, az oltópontos oltások gyorsabbak és hatékonyabbak lennének. (Így végzik az oltást Izraelben és Nagy-Britanniában is, az utóbbi helyen még templomokat is átalakítottak a feladatra.) A fővárosi orvos kiemelte, hogy egy Moderna és AstraZeneca ampullában 10 betegre elegendő oltóanyag van, ennyi pácienst pedig nagyon nehéz összeszedni, ráadásul csak azoknak az oltására használható fel, akiket kiértesítettek róla és az adataikat leadták a védelmi bizottságnak.

A háziorvos szerint náluk még nem fordult elő, hogy oltóanyagot kelljen kidobni, de amikor rákérdeztünk, azt mondta, hogy ezt nem lehet teljesen kizárni.

Érdekes változás a múlt héthez képest, hogy most a Szputnyik V vakcinát kapják meg az oltópontokon az emberek, a mínusz 70 fokos hűtést igénylő Pfizer/BioNTech oltóanyagokat annak ellenére is a háziorvosok adják be, hogy a rendelőkben nincs erre a célra megfelelő hűtő. Az egyik orvos erről azt mondta a hvg.hu-nak, ő úgy tudja, a Pfizer/BioNTech vakcinát a beadás előtt egy nappal kapják majd meg és másnap néhány óra alatt be kell adniuk, ezért nagyon feszes szervezésre és logiszikára lesz szükség – ami részben megint az ő felelősségük lesz.

Egy másik fejlemény, hogy most már engedékenyebbek a hatóságok is, és rugalmasabbak abban, hogy háznál oltsanak az orvosok, ami különösen az idős, mozgásképtelen betegeknél számít. Ugyanakkor ilyenkor is ki kell töltetni velük a beleegyező nyilatkozatot, utána fél órát ott is kell maradni az esetleges allergiás reakciók miatt, majd panasz esetén azokat is regisztrálni kell.

Ez megint a háziorvosok idejéből vesz el rengeteget, pedig akikkel beszéltünk, már eddig is minden szabadidejüket rááldozták, hogy mindent elintézzenek és rendben menjenek az oltások. Mindemellett több idős beteg hozzátartozója arra panaszkodott, hiába regisztráltak, nincsenek rajta a listán. Erre az operatív törzs azt mondta, nem kell aggódni, mert a lista folyamatosan frissül.

A fertőzött is egyre több

Úgy tudjuk, hogy az oltópontok szükségességéről szóló álláspontot több szakmai képviselő is továbbította a szervezők felé, de egy apró kritikát még Békássy Szabolcs is megengedett az operatív törzs tájékoztatóján. A kollégiumvezető szerint azt javasolták: a jövőben minden hét elején kapják meg a háziorvosok az oltásra újonnan jelentkezők adataival hétről hétre frissülő listát, így talán több idejük marad majd felkészülni, és nem egyik napról a másikra kell majd kiértesíteniük akár több tucat beteget.

Békássy a HVG360-nak az eddigi tapasztalatokról egyébként így beszélt a múlt héten:

A kollégiumvezető azt is kérte mindenkitől, hogy legyenek türelemmel és ne hívják az orvost, mindenképpen keresni fogják őket, ha ők kerülnek sorra. A hívogatást valóban nagy teherként élik meg az orvosok, akiknél szinte percenként csörög a telefon, rendelési időben és azon kívül is.

„A legfőbb kérdésük, hogy milyen vakcinát kapnak és mi lesz, ha nem fogadják el” – mondta egy Pest megyei háziorvos, aki hiányolja a pontos információkat, hogy melyik oltást kinek ajánlják. Az alkalmazási előírásokat ugyan megkapták, de ez alapján nem olyan könnyű eldönteni, hogy egy többféle krónikus betegséggel küzdő páciensnek teljes felelőséggel ajánlhatnak-e egy adott oltóanyagot. „Egy háziorvostól különben sem lehet elvárni, hogy külön nyilvántartást vezessen arról, melyik páciens milyen oltást kér, ezt én már feladtam” – jegyezte meg egyikük.

Az orvosoknak az oltás mellett más nehézségek is a fejükre szakadtak az elmúlt napokban. Ezek egyike – ahogy azt az operatív törzs is említette, hogy a járványgörbe „nem a legkedvezőbben alakul”, ezért az egyfajta őrszemként is működő háziorvosok két-három hetes csendesebb időszak után ismét nagyobb számban tapasztalnak koronavírus-fertőzést, amit kezelniük kell.

Emellett most éjjel jelent meg a kormányrendelet a praxisközösségekről is, ami világossá teszi: nem kötelező ugyan belépni ezekbe a közösségekbe „az egészségügyi alapellátási szakmai együttműködés érdekében”, de sokkal kevesebb pénzhez jut, aki megőrzi az önállóságát. Erről szintén a közeljövőben kell dönteniük a háziorvosoknak, amit a járványhelyzet elleni védekezés és az oltások megszervezése mellett - ahogy többen is fogalmaztak - „egyáltalán nem tartanak fairnek”.