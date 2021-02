Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbd6f29d-94ab-43f0-b6e5-57f8dc4c32e2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem korábbi vagyoni helyzetük, sem addigi életvitelük nem igazán magyarázza a dédestapolcsányiak szerint azt a hirtelen jött gyarapodást, amelyen Rogán Antal új feleségének családja ment át az elmúlt egy évben. A miniszter friss gazda felesége, illetve apósa és anyósa több mint ezer hektáron gazdálkodhat hamarosan a település környékén. Ezek azok az ismerőseiktől megvett földek, amelyek ugyan több éve eladók voltak már, de valamiért csak egy hónappal azelőtt mozdultak rá, hogy a propagandaminiszter a család része lett. A földek akkor is nagyon jól hozhatnak, ha nem is művelik őket, néhány éven belül pedig még több pénzt lehet kivenni belőlük. ","shortLead":"Sem korábbi vagyoni helyzetük, sem addigi életvitelük nem igazán magyarázza a dédestapolcsányiak szerint azt a hirtelen...","id":"20210209_Rogan_Antal_felesege_Obrusanszki_Barbara_foldvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd6f29d-94ab-43f0-b6e5-57f8dc4c32e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c240d6-d211-4e27-a149-a6dfbb633bad","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Rogan_Antal_felesege_Obrusanszki_Barbara_foldvasarlas","timestamp":"2021. február. 09. 06:30","title":"\"Nincs rá magyarázat, hogy miből” – Még mindig felbolydultan találgat Dédestapolcsány Rogán feleségének földszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan választ (is) kapott, amilyenre valószínűleg ő sem számított.","shortLead":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan...","id":"20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e816474-0a30-4339-a3a4-a7cba6ef5871","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","timestamp":"2021. február. 08. 10:32","title":"Hadházynak is elküldte a levelet Müller, amelyben adatok elhallgatására tesz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített decemberben, illetve voltaképpen annyira azért mégsem, de csak azért, mert az emberek keveset tankoltak, és a vírustól való félelmükben elnapolták a karácsonyi lapostévé-vásárlásokat.","shortLead":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített...","id":"20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee994df6-26c9-48b0-9d53-88bbae72e035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","timestamp":"2021. február. 09. 10:51","title":"Orwelli magyarázatot adott az államtitkár a kiskereskedelem decemberi összezuhanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 48 éves ózdi nőt öltek meg Kaiserslauternben decemberben, keresik a gyilkosát.","shortLead":"Egy 48 éves ózdi nőt öltek meg Kaiserslauternben decemberben, keresik a gyilkosát.","id":"20210209_gyilkossag_ozd_kaiserslautern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e098c3-9f6f-4b9d-9640-d1325a41885c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_gyilkossag_ozd_kaiserslautern","timestamp":"2021. február. 09. 15:25","title":"Magyar nő gyilkosát keresi a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4df319-811a-4008-96c7-dc4b56214ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi most 100 éves, a vád szerint 3518 ember meggyilkolásához van köze.","shortLead":"A férfi most 100 éves, a vád szerint 3518 ember meggyilkolásához van köze.","id":"20210208_sachenhausen_koncentracios_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4df319-811a-4008-96c7-dc4b56214ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7402fcda-88ae-4942-aba6-bfa487af36a2","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_sachenhausen_koncentracios_tabor","timestamp":"2021. február. 08. 21:55","title":"Vádat emeltek a sachenhauseni koncentrációs tábor egykori őre ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk mintegy 29,3 milliárd forint összdíjazású versenyt hirdetett, hogy 2025-re kezünkben lehessen a klímaváltozást megállító bűvös technológia.","shortLead":"Elon Musk mintegy 29,3 milliárd forint összdíjazású versenyt hirdetett, hogy 2025-re kezünkben lehessen...","id":"20210208_elon_musk_szen_dioxid_legkor_xprize_verseny_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ae9e1-4836-4df1-9230-a091cf6ce101","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_elon_musk_szen_dioxid_legkor_xprize_verseny_tudomany","timestamp":"2021. február. 08. 20:03","title":"Bárki jelentkezhet: 100 millió dollárt ajánlott fel Elon Musk, hogy kivonjuk a légkörből a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait, így bizonyítva, hol a fertőzés gócpontja. A kortársak inkább a miazmákban hittek.","shortLead":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait...","id":"20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94637d-1725-43e7-9e16-4640b7d58eec","keywords":null,"link":"/360/20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"A világ első járványügyi nyomozását egy csecsemő pelenkái és sörfőzők segítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]