Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Müller Cecília elmondta, máshogy várták a második hullám alakulását, ezért most a járványgörbe nem ütemesen halad lefelé. “Hogy pontosan mi ennek az oka, mindenki vizsgálja. Az összes ország arra gondol, hogy akár egy harmadik hullámnak az elején lehetünk anélkül, hogy a második nyugvópontra helyeződött volna, okozhatják a változó mutáns törzsek is a helyzetet” - mondta az Operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos, aki szerint fel kell készülni emelkedő tendenciára is, amit már csak az oltások gyors beadásával tudunk megakadályozni.

Már megérkezett a Pfizer újabb vakcinaszállítmánya, az AstraZenecáét csütörtökre várják, a 21600 adag Moderna érkezési időpontja nem biztos még, de csütörtökön vagy pénteken esedékes. “Folyamatosan érkeznek a vakcinák, de nem kellő számban” - mondta.

Egy előnyt már biztosan kapnak a beoltottak: ha a környezetükben elkapja valaki a koronavírust, és ők kontaktszemélyek, védettként mentesülnek a kötelező karantén alól.

Az újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, egyelőre úgy tűnik, nincs Magyarországon influenzajárvány, Müller szerint a jelenlegi szabályokkal sikeresen védekezünk a cseppfertőzés ellen is.

A tisztifőorvos tervek szerint az aktív korúak oltását remélhetőleg márciusban lehet kezdeni. “Azt remélem, hogy addigra olyan nagy mennyiségben lesz az országban vakcina, hogy ezt gyorsan és hatékonyan le tudjuk bonyolítani.”

Az autoimmun betegségekkel rendelkezőknek alapvetően azt tanácsolja Müller, oltassák be magukat, de ez attól is függ, hogy milyen stádiumban betegségük, ezt a kezelő orvos döntse el, ahogy azt is, melyik vakcinával oltja.