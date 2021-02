Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41a84bf4-ecdf-4f9e-8b34-de455a419065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint harmonikus az ellenzéki együttműködés, az esetlegesen felizzó vitákat pedig félre fogják tenni a 2022-es választás idejére.","shortLead":"A DK elnöke szerint harmonikus az ellenzéki együttműködés, az esetlegesen felizzó vitákat pedig félre fogják tenni...","id":"20210215_Gyurcsany_Ferenc_Mind_a_106_helyen_elovalasztas_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41a84bf4-ecdf-4f9e-8b34-de455a419065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058fef8-2268-4e9a-a0c1-329e223022fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Gyurcsany_Ferenc_Mind_a_106_helyen_elovalasztas_lesz","timestamp":"2021. február. 15. 20:51","title":"Gyurcsány Ferenc: Mind a 106 helyen előválasztás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne a szovjet Steve Jobs, automatizált tervgazdaság és kriptorubel. Bármennyire hihetetlennek tűnik, nem sokon múlt a megvalósulása, rettegett is Amerika.","shortLead":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne...","id":"202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e10e7d-aefc-4f10-8244-093fb9c53ada","keywords":null,"link":"/360/202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","timestamp":"2021. február. 15. 11:00","title":"A „szovjet Steve Jobs” megcsinálta volna az internetet, de a párt a villogó tyúkdiszkóban hitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be5aa0-70d9-41a7-8ba6-910b6cbec886","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210215_A_mestertervtol_a_legendas_indulasig__Jeff_Bezos_eletutja_2_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39be5aa0-70d9-41a7-8ba6-910b6cbec886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd488aa0-b060-4c37-8e30-6bf42e8bc91e","keywords":null,"link":"/360/20210215_A_mestertervtol_a_legendas_indulasig__Jeff_Bezos_eletutja_2_resz","timestamp":"2021. február. 15. 19:00","title":"A mestertervtől a legendás indulásig – Jeff Bezos életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91da9793-b6d0-4cbc-8234-9340b8865a90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak 52 helye lesz a 120 tagú parlamentben.","shortLead":"A pártnak 52 helye lesz a 120 tagú parlamentben.","id":"20210214_Koszovoi_valasztas_Onrendelkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91da9793-b6d0-4cbc-8234-9340b8865a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1843d60-9d7c-408d-ae77-046c04a642f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koszovoi_valasztas_Onrendelkezes","timestamp":"2021. február. 14. 20:18","title":"Koszovói választás: A baloldali, nacionalista Önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot az exit poll szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","shortLead":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","id":"20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302172a5-f8be-4f39-a583-78281b146138","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","timestamp":"2021. február. 15. 20:35","title":"A rendőrség is nyomoz Szabó Bálint szegedi képviselő eltűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész biztosan várni kell majd.","shortLead":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész...","id":"20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4e8d86-aba9-4a27-a00a-e9bf0493f6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","timestamp":"2021. február. 16. 08:33","title":"Javában készül az összecsukható iPhone, nemcsak az ujjunkkal irányíthatjuk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","shortLead":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","id":"20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebd820d-ab31-4d43-ad73-fd433e6fe96e","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 06:04","title":"Lemondott a perui külügyminiszter, miután kiderült, hogy soron kívül kapott koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]