„Nem történt semmi, csak egy csúnya kivégzés, de a kivégzett életben maradt” – kommentálta az analógról online létre átmenetet Arató András, a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa, majd visszaszámoltak éjfélig. Addig a pillanatig, hogy egy feketébe öltözött, NER-feliratú maszkot viselő klubrádiós munkatárs egy szimbolikus kapcsoló elfordításával - egy időre egészen biztosan - lekapcsolta a hagyományos adást a médiatörténeti pillanatra összegyűlt stábok és fotósok szeme láttára. Azért szimbolikusan, mert ahogy a helyszínről beszámoltunk az utolsó órákról, a gyakorlatban a lekapcsolás úgy történik, hogy a stúdióban adott kezelőgombok átállításával egy időben a Sas-hegyi adóberendezést is leállítják.

© Fazekas István

Ezt definiálta keserűen több munkatárs úgy, hogy slusszpoénként még saját maguknak is kell végrehajtaniuk egy olyan döntést, amit jogszerűtlennek tartanak. A Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián ettől kezdve már csak az üres sávoknál szokásos sistergést lehetett hallani. „De nem befejeződött valami, már hétfő van, elkezdjük az ilyenkor szokásos munkát, reggel hatkor indul a Reggeli gyors” – biztatta Arató éjfél után az első percekben már csak az interneten őket követő hallgatókat.

Technikai gubanc nélkül átálltak

A reggeli műsor valóban elindult, méghozzá zökkenőmentesen, semmilyen technikai gond nem volt – mondta a hvg.hu-nak Pataki Gábor főszerkesztő az online működés első órái után, hétfőn reggel. „A kimenet változik, a bemenet nem, mert ugyanolyan szerkezetű rádió maradunk” – bizonygatta. A start szerinte nagyon biztató, ahogy fogalmazott, „amit ma reggel láttam, az bőven az álmaim felett volt: 16 ezren hallgatták a reggeli adást, ami alatt felkúszott 20 ezer fölé”. „Ilyen eddig egyszer volt, múlt pénteken, amikor tiltakozásul a frekvencia elvétele miatt demonstrációt hirdettünk, és több mint 24 ezren követtek bennünket” – magyarázta a főszerkesztő.

Pataki Gábor szerint bizonyos szempontból még könnyebb is lesz az életük, mert „lekerülnek láncok” az analóg sugárzás megszűnésével, kizárólag online rádióként bizonyos kötelező kvóták már nem érvényesek rájuk, így például nem kell betartaniuk a leadott zenék jogszabályba vésett arányát. „Mint az állat” – válaszolta sommásan Para-Kovács Imre műsorvezető kérdésünkre, hogy ki fogja-e használni műsoraiban a nagyobb szabadságot, mind a zenei számok megválasztásában, de szerinte még a fogalmazásmódban is. „Amúgy nincs semmi különbség, az én felelősségem a számtól a mikrofonig terjed, a többi technikai kérdés” – jelentette ki Para-Kovács. Pataki ezt hallva azért megjegyezte, hogy nem lesz káromkodás, marad az eddigi beszédmód a rádióban.

© Fazekas István

Ennél komplexebben élte meg a váltást az első, reggeli műsort vezető Szénási Sándor, aki szerint „ijesztő, mert vége van valaminek, és az kicsit a halál”, de rohadt lelkesítő, mert arra vagy kényszerítve, hogy megfiatalodj”. Mert mint mondta, már 35 éve biztosan rádiózik, erre „most megint az elején vagyok valaminek, amire már nem is számítottam”. „Az meg azért rohadt unalmas, hogy engem már kétszer kirúgtak a Magyar Rádióból, mindig a jobboldal, most megint, csak most a rádiót is velem együtt” – jegyezte meg.

Égnek a vonalak, mégis szól a (Klub)rádió?

A Bokor utcai stúdióban hétfőn látszólag minden a szokásos mederben folyt, a technikus a pult, műsorvezető és hírolvasó a mikrofon mögött tette a dolgát, a sajátos éjféli program miatt inkább a szerkesztőségben, az egyik asztalon éjszakázó szerkesztő, Selmeci János már a következő riportot készítette a hétfői adásba.

Csak a vonalak égtek folyamatosan, ahogy arra előre számítottak is, ezért a weboldaluk egyik munkatársa, az informatikai képzettséggel is rendelkező Lőrincz Csaba is beszállt a telefont alapesetben kezelő munkatárs mellé. Hallgattuk, ahogy válaszol az egymás után érkező megkeresésekre, világosan kiderült, hogy azért sokan nem boldogulnak egyszerűen a váltással. „Inkább idősebb hallgatók telefonálnak, legtöbbször annyira az alapoktól kell indulni, hogy internet mindenképpen kell-e ahhoz, hogy ezentől is kövessék a Klubrádiót. A transzmitter a sláger, mert sokak számára az a fő szempont, hogy az eddigi készülékeiken tudják tovább hallgatni a rádiót” – mondta.

Szerinte a telefonon jelentkezők többsége ijedt, olyan is van, aki szabályosan „pánikol” az online rádióhallgatástól, de ez szerinte érthető, hiszen az idősebb korosztály számára ez most egy teljesen új technológia.

© Túry Gergely

Mialatt bentről, a stúdióból követtük az első órák eseményeit, több visszajelzés érkezett telefonon hallgatóktól arról, hogy vannak Budapestnek olyan területei, ahol mintha továbbra is szólna analóg sávján a Klubrádió. Pataki Gábor erre azt mondta, hogy részükről technikailag az előírás szerint lekapcsoltak, így bármiért is hallják többen a régi csatornán a rádiót, „semmi közük ehhez”.

Több hét kell, mire beáll

„Senki nem késett még el, ez nem olyan, mintha egy kapcsolat végleg elveszne, a műszaki feltételek megteremtésével mindenki ugyanúgy két kattintással hallgathat tovább bennünket” – mondta Stock Richárd, a Klubrádió vezérigazgatója, aki szerint "egyik pillanatról a másikra az ország leghallgatottabb internetes rádiója lettünk, amikor a pénteki demonstráción majdnem 25 ezer hallgatóra ment fel a netes hallgatottság”.

© Fazekas István

Nem akart konkrét számot mondani, mivel lenne elégedett, és hangsúlyozta, hogy a hétfői, illetve első napok hallgatottsági adatai még nem mérvadók. „Sokan valószínűleg a történtek miatt hallgatnak bele az adásba, míg mások azért nem, mert lesz egy bénultság, hogy hova tűnt az eddigi formában a rádió” – vélte a vezérigazgató. Szerinte ezért több hét telik majd el, mire beáll, hányan tartanak velük az online térbe.

Ahogy arról beszámoltunk, a Klubrádió kényszerből búcsúzott el a Budapest FM 92,9-től, kedden dőlt el végleg, hogy vasárnap éjfélkor be kell fejeznie rádiószolgáltatását. Minden lehetséges jogi utat kihasználnak ezután is, hogy visszaszerezzék a frekvenciát, de Arató András, a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint legjobb esetben is májusban térhet vissza a rádió az éterbe.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavaly szeptemberben jelentette be, hogy ismételt jogsértés miatt nem újítja meg a Klubrádió frekvenciaengedélyét, arra hivatkozva, hogy a rádió 365 napon belül kétszer is megsértette ugyanazt a jogszabályi előírást. Szerintük függetlenül a jogsértés súlyosságától a törvény nem ad mérlegelési lehetőséget az NMHH Médiatanácsának: ha a rádió jogsértéssel működött, kizárt a hosszabbítási kérelem kedvező elbírálása. Arra hivatkoztak: a rádió nincs elzárva attól, hogy sikeres pályázati részvétel után tovább szóljon ugyanazon a frekvencián, vagy akár elinduljon egy másik frekvenciára kiírt pályázaton – erről korábban itt írtunk.