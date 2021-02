Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","shortLead":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","id":"20210215_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bd6edf-5634-4634-9b35-ebea1de5d461","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 15. 13:14","title":"Operatív törzs: a lakosság 4,7 százalékát sikerült már beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","shortLead":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","id":"20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e18cf-1113-4132-9091-5fd2fda17cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 05:49","title":"Elindult a TV2 saját streamingszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac04c2-f9f6-4dbf-97d5-66c9ed6fce0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aaron Epstein különös akciója nem várt figyelmet kapott. A szolgáltató pedig meg is oldotta a problémát.","shortLead":"Aaron Epstein különös akciója nem várt figyelmet kapott. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","shortLead":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. A londoni eseményt felidéző filmből kiderül, hogy komoly erőfeszítés kellett ahhoz, ha a férfiak uralta társadalomban a nők ki akartak törni másodlagos szerepükből.","shortLead":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő...","id":"20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930e9223-91d5-46ea-a003-98b4f9a4061a","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","timestamp":"2021. február. 14. 16:00","title":"Ötven éve váltak emberi jogi üggyé a szépségversenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba - írta a Blikk. Utánajártunk, igaz-e ez.","shortLead":"Nem titok, hogy Orbán Viktornak előkóstolója is van, bár leginkább csak hivatalos programok helyszínein lép akcióba...","id":"20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04018b12-b672-423d-9fe1-2e5fe8619b57","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Tenyleg_van_Orbannak_elokostoloja","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Tényleg van Orbánnak előkóstolója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","shortLead":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","id":"20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4c7b3-0d31-4309-8366-987253dcee3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. február. 14. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]