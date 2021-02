Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","shortLead":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","id":"20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e34222-f3ea-455c-b7bc-e7c71401b6c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","timestamp":"2021. február. 22. 11:36","title":"Eddig 20 ezer hétüléses autó került a magyar családokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak külső megújulás várható az Android 12-nél, a fejlesztő Google valóban hasznos funkciókkal igyekszik telepakolni legfrissebb rendszerét.","shortLead":"Nem csak külső megújulás várható az Android 12-nél, a fejlesztő Google valóban hasznos funkciókkal igyekszik...","id":"20210222_egykezes_uzemmod_android_12_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c8e74-1514-4237-8af1-0a6b8fab48db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_egykezes_uzemmod_android_12_funkciok","timestamp":"2021. február. 22. 11:33","title":"Egykezes üzemmód is lesz a következő Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A bezárás oka a koronavírus terjedése, a nagyobb diákokat hamarabb haza is engedték. ","shortLead":"A bezárás oka a koronavírus terjedése, a nagyobb diákokat hamarabb haza is engedték. ","id":"20210222_Gardonyi_ujlipotvaros_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc2ac0-a9a6-4901-b106-d3d6cda5f6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Gardonyi_ujlipotvaros_bezaras","timestamp":"2021. február. 22. 14:02","title":"Tíz napra bezár egy XIII. kerületi iskola a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség május 24-ig meghosszabbította a három gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"Az ügyészség május 24-ig meghosszabbította a három gyanúsított letartóztatását.","id":"20210223_Deak_teri_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7531fd1-0e7f-47e5-9a3f-48247ec608ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Deak_teri_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. február. 23. 12:23","title":"Már korábban is késelhetett a Deák téri kettős emberölés egyik gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár – többek között Upor László volt rektorhelyettes, Földényi F. László, Kárpáti Péter, Bagossy László – postázta el az új vezetésnek a felmondópapírjait. ","shortLead":"Úgy akartak felállni, hogy ezzel a lehető legkevesebb kárt okozzák a hallgatóknak. Előző héten pénteken 26 tanár –...","id":"20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51ab0a0-423f-49ed-b422-bc28699cc9e1","keywords":null,"link":"/elet/20210222_szfe_felmondo_oktatok_nyilatkozat","timestamp":"2021. február. 22. 12:00","title":"„Finoman fogalmazva is derékba töri az életünket ez a döntés” – nyilatkoztak az SZFE-n felmondó oktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson egy négy szakaszból álló nyitási tervet mutatott be a londoni alsóházban.","shortLead":"Boris Johnson egy négy szakaszból álló nyitási tervet mutatott be a londoni alsóházban.","id":"20210222_korlatozas_anglia_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf602400-03b1-4f24-b9b6-4e4c5810e80e","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_korlatozas_anglia_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2021. február. 22. 18:59","title":"Június 21-től szűnhetnek meg a korlátozások Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f4dd7b-f155-4118-ac15-2e1c17e4bd61","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalomba került az első digitális postabélyeg Németországban. Jövőre már mindegyik új bélyeg ilyen lesz. ","shortLead":"Forgalomba került az első digitális postabélyeg Németországban. Jövőre már mindegyik új bélyeg ilyen lesz. ","id":"202107_kodolt_postabelyeg_levelleolvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f4dd7b-f155-4118-ac15-2e1c17e4bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93a200-e9d2-49dd-8470-09a61c2366e6","keywords":null,"link":"/360/202107_kodolt_postabelyeg_levelleolvasas","timestamp":"2021. február. 23. 12:00","title":"Nagyon hasznos kódot tesz minden bélyegére a német posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rocklegenda a koncerttechnika mellett most a divat- és formatervezésre fókuszál.","shortLead":"A rocklegenda a koncerttechnika mellett most a divat- és formatervezésre fókuszál.","id":"202107_karmaart_uj_frenreiszceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7453d057-eeec-41e9-83da-5576c3287487","keywords":null,"link":"/360/202107_karmaart_uj_frenreiszceg","timestamp":"2021. február. 22. 12:00","title":"Frenreisz Károly új cége is \"művészetközeli\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]