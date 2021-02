Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális Lightning-csatlakozó. Egy bejegyzésből kiderül, hogy kezdetben nem is úgy képzelte el az Apple ezt, amivé azután alakult.","shortLead":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális...","id":"20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84261b4-0868-4934-8475-be6b87715074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Más csatlakozót képzelt el az iPhone-okra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","shortLead":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","id":"20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2978c8-fc95-496d-aede-d1383e28388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 23. 13:51","title":"Müller Cecília: Voltak olyan beoltottak, aki később elkapták a fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd64226-2fae-48c7-8960-92ddfe64b3d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik, és a magyar katonák mindennapjairól szól.","shortLead":"A Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik, és a magyar katonák...","id":"20210223_nagy_denes_termszetes_feny_elozetes_trailer_berlinale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd64226-2fae-48c7-8960-92ddfe64b3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cefad3-5c6c-41c0-bae2-af4cf06afb4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_nagy_denes_termszetes_feny_elozetes_trailer_berlinale","timestamp":"2021. február. 23. 10:34","title":"Végre belenézhetünk a Berlinalén versenyző magyar filmbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes becslések szerint az idei évben akár 60 százalékkal is zsugorodhat a Huawei mobileladásból származó bevétele, ezért a cégnek más források után kellett néznie.","shortLead":"Egyes becslések szerint az idei évben akár 60 százalékkal is zsugorodhat a Huawei mobileladásból származó bevétele...","id":"20210224_huawei_mesterseges_intelligencia_fejlesztes_sertestenyesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d9c6ce-9c27-48d1-91a1-4d2c2d4198c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_huawei_mesterseges_intelligencia_fejlesztes_sertestenyesztes","timestamp":"2021. február. 24. 11:33","title":"Mesterséges intelligenciával segíti a sertéstenyésztést a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem vallják be.","shortLead":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem...","id":"20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2991e9e1-46c9-4c67-a7ae-84e3a4680348","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","timestamp":"2021. február. 24. 13:13","title":"Ganxsta Zolee alkoholproblémákkal küzd, de nem akar leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint az uniós vezetők részvételével, az úgynevezett európai szemeszter keretein belül. A cél az, hogy a résztvevők megvitassák a járvány utáni újjáépítés lehetőségeit, középpontban a helyreállítási alappal. A Fidesz a korrupció veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint...","id":"20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6cf2d-0fcb-4aad-b226-f254a9882d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","timestamp":"2021. február. 23. 10:25","title":"Az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció miatt aggódik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68ea716-faa9-4dd5-a1bb-2f070bea9157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eléggé rossz a levegő.","shortLead":"Eléggé rossz a levegő.","id":"20210224_szallo_por_levegominoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68ea716-faa9-4dd5-a1bb-2f070bea9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e9fe33-0108-44ee-bbc1-fd4800a4c180","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_szallo_por_levegominoseg","timestamp":"2021. február. 24. 11:10","title":"Hat olyan város is van, ahol most nem jó a szabadban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss jelentés szerint a bűnözői csoportok még egyes egészségügyi beszerzéseknél is feltűntek, igaz, a zsarolást és az uzsorakölcsönt visszafogták a pandémia alatt.\r

","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a bűnözői csoportok még egyes egészségügyi beszerzéseknél is feltűntek, igaz, a zsarolást és...","id":"20210224_Olasz_maffia_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815fac2a-2d7b-4c43-9b73-3a022427a901","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Olasz_maffia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 16:43","title":"Az olasz maffiának aranyat ér a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]